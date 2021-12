COME SONO DEMOCRATICI ‘STI NO-VAX! – L’ASSEMBLEA DELL’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA È STATA INTERROTTA DA UNA CINQUANTINA DI DOTTORI ANTI-VACCINO, CHE SI SONO MESSI A URLARE E HANNO AGGREDITO I COLLEGHI – ORA RISCHIANO UNA DENUNCIA, OLTRE A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (MA PERCHÉ NON ERANO ANCORA STATI ESPULSI?) – NON PAGHI, I NO-VAX SONO SALITI SUL PALCO STRAPPANDO IL MICROFONO DALLE MANI DI CHI STAVA PARLANDO… - VIDEO

Nella convocazione di qualche giorno fa agli iscritti all’Ordine dei medici di Roma doveva tenersi un’assemblea per le comunicazioni del presidente Antonio Magi e l’approvazione del bilancio di previsione del 2022.

C’erano poi varie ed eventuali, ma nessuno poteva immaginare che la riunione in programma domenica mattina all’Hotel Pineta Palace in via San Lino Papa, non lontano dal Policlinico Gemelli e dall’ospedale Cristo Re, zona Pineta Sacchetti, si sarebbe trasformata in una bolgia: una cinquantina di medici no vax, alcuni dei quali già sospesi e altri in via di sospensione, hanno interrotto l’assemblea gridando insulti ai colleghi partecipanti («Buffoni, mafiosi, disgraziati») con i quali poi c’è stato anche un contatto fisico, con spintoni e qualche schiaffo, interrotto dall’intervento della polizia e di alcune pattuglie dei carabinieri.

Adesso la posizione di alcuni medici coinvolti nel tafferuglio è al vaglio di chi indaga: rischiano una denuncia, oltre a provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine ancora più severi. Non è chiaro se l’iniziativa di protesta fosse stata organizzata in anticipo e poi messa in atto.

Alcuni dei medici no vax sono anche intervenuti nel corso dell’assemblea, salendo sul palco e strappando il microfono dalle mani di cui stava parlando in quel momento, manifestando il loro dissenso sull’obbligatorietà del vaccino e anche sulla sospensione stessa del personale sanitario che rifiuta il siero a fronte di altri medici per i quali non sono state adottate le stesse misure nonostante siano morosi rispetto al pagamento delle quote dell’Ordine o coinvolti in procedimenti di altro genere.

Alla fine la seduta per il bilancio è stata rinviata a data da destinarsi. Fra i no vax intervenuti anche una dottoressa del San Camillo-Forlanini: «Nell’Ordine dei medici ci sono professionisti che non pagano la tassa annuale - ha detto -, ma invece ci si sbriga a sospendere i medici che non sono vaccinati. Per il fatto di non essere vaccinata sono stata demansionata: ora il mio compito è contattare i pazienti per fissare gli appuntamenti sull’assistenza medica».

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha sentito telefonicamente il presidente Magi dopo quanto accaduto, esprimendogli «solidarietà oltre che gratitudine per il lavoro quotidiano svolto a tutela del diritto alla salute». Solidarietà anche da parte del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: «Un medico deve combattere le malattie non trasmetterle e chi non ha fiducia nella scienza e nella medicina non può fare il medico. Solidarietà a tutto il personale sanitario e ai medici oggi contestati da no vax».

Un episodio «inaccettabile, e intollerabile nei tempi e nei modi», secondo il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, per il quale «gli Ordini sono organi sussidiari dello Stato e hanno il dovere e l’obbligo di dare attuazione alle norme stabilite per legge - spiega -. Fermi restando i risvolti disciplinari e giudiziari di alcuni comportamenti come quelli visti oggi, gli Ordini avvieranno immediatamente la procedura per rilevare i medici non vaccinati. Le sospensioni, con questa nuova norma che riporta in capo agli Ordini le responsabilità, arriveranno in pochi giorni».

«Mi dispiace - aggiunge proprio Magi - come medico e presidente dei medici assistere a queste manifestazioni di degenerazione della categoria. In questi mesi ho sempre cercato il dialogo con chi non la pensa come me. Credo che però la situazione sia sfuggendo di mano un po’ a tutti. Continuo a chiedere e a sperare in un’azione che in questo grave momento di pandemia tuteli la salute di tutti i cittadini. Seppur amareggiato per quanto accaduto stamattina ribadisco che l’Ordine di Roma è, e resta aperto ad ascoltare la istanze di tutti i suoi iscritti, nessuno escluso».

