COME SOPRAVVIVERE AL GELO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Rifugiati ucraini 2

Sono stati bombardati, assaliti con la forza dai carri armati e dalle armi, infine cacciati dalle loro case. Adesso i rifugiati ucraini devono sopravvivere al freddo: questa settimana le temperature sono scese sotto lo zero. A Kiev e Kharkiv, le due città più grandi dell’Ucraina, teatro negli ultimi giorni di furiosi combattimenti, la Bbc ha previsto per questa settimana temperature notturne minime tra i -10°C e i -20°C accompagnate da un vento gelido. Molti civili non hanno più riscaldamento dopo i bombardamenti delle truppe russe.

Rifugiati ucraini

Ma lo stesso problema affligge le truppe russe: non hanno riparo dal freddo. Un convoglio lungo 60 km è bloccato alle porte di Kiev perché avrebbe esaurito le scorte. Non solo i soli. Negli ultimi giorni sono state numerose le segnalazioni di russi che lamentano la mancanza di attrezzature, di cibo, e di riparo, condizioni che sembrano destinate a peggiorare ulteriormente.

Intanto a Irpin si registrano scontri brutali tra paracadutisti ucraini e forze speciali russe. «In alcuni luoghi ci sono combattimenti corpo a corpo» ha detto un ufficiale. «C’è una colonna di mezzi enorme: 200 uomini, 50 veicoli corazzati leggeri, diversi carri armati. Stiamo cercando di spingerli fuori, ma non so se saremo pienamente in grado di farlo».

Civili in fuga da Irpin 5

Nella vicina Bucha la scorsa settimana le forze russe hanno sferrato un attacco inviando inizialmente uomini che «non avevano paura di perdere» ma spostando via via truppe sempre meglio armate ed equipaggiate per conquistare e mantenere il terreno. «Fondamentalmente forze speciali» ha raccontato un residente.

Secondo i comandanti ucraini l’invasione di Putin è «rallentata in modo significativo» negli ultimi giorni. L’intelligence americana sostiene che la Russia ha già impegnato tutte le forze che aveva schierato lungo il confine. L’esercito ucraino ha fatto sapere che le operazioni difensive continuano a nord, est e sud dell’Ucraina, e che tutte le città, tranne Kherson, sono in mano ucraina. Le truppe russe, secondo i comandanti di Kiev, sono «demoralizzate e tendono sempre più a saccheggiare e violare il diritto umanitario internazionale».

Civili in fuga da Irpin 4

Secondo i dati diffusi da Kiev, sono stati uccisi 12.000 soldati russi, 300 carri armati e più di 1.000 veicoli blindati sono stati distrutti insieme a 48 aerei, 80 elicotteri e 3 barche. Mosca ha riconosciuto di aver subito perdite ma non ha fornito un aggiornamento recente. Le perdite dell’Ucraina sono sconosciute.

Civili in fuga da Irpin 2 Civili in fuga da Irpin ponte irpin distrutto Civili in fuga da Irpin 3