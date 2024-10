23 ott 2024 17:56

COME STA ALESSANDRO MELUZZI? NESSUNO LO SA - DA QUANDO LO SCORSO DICEMBRE È STATO COLPITO DA UN ICTUS, LE PERSONE A LUI VICINE NON HANNO PIÙ AVUTO SUE NOTIZIE - SUA FIGLIA SOSTIENE CHE "È IN MIGLIORAMENTO", MA NESSUNO HA PARLATO DIRETTAMENTE CON LUI - RED RONNIE: "NON SAPPIAMO SE SIA IN OSPEDALE O A CASA. PERCHÉ NON POSSIAMO CONOSCERE LE SUE CONDIZIONI?" - MELUZZI NEL 2019 HA FIRMATO INSIEME A GIORGIA MELONI UN LIBRO SULLA MAFIA NIGERIANA, NEL QUALE SI PARLA DI SOSTITUZIONE ETNICA E CANNIBALISMO...