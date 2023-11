COME STA BERGOGLIO? – IL BOLLETTINO DELLA SANTA SEDE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI PAPA FRANCESCO: “SONO STAZIONARIE. NON HA FEBBRE, MA PERMANE L’INFIAMMAZIONE POLMONARE ASSOCIATA A DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA. CONTINUA LA TERAPIA ANTIBIOTICA” – IL PONTEFICE SABATO HA ANNULLATO TUTTI GLI IMPEGNI: I MEDICI HANNO ESCLUSO UNA POLMONITE, MA…

Da https://www.vaticannews.va/

BERGOGLIO IN COLLEGAMENTO DA SANTA MARTA PER L ANGELUS

“Le condizioni del Santo Padre sono stazionarie”. Lo rende noto stasera il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Francesco “non ha febbre, ma permane l’infiammazione polmonare associata a difficoltà respiratoria”. Inoltre, ha aggiunto Bruni, “continua la terapia antibiotica”.

Sabato scorso il Papa aveva annullato tutte le udienze per motivi di salute. Nel primo pomeriggio si era sottoposto ad una Tac all'Ospedale Gemelli Isola Tiberina di Roma, che – secondo quanto riferito lunedì da Matteo Bruni - ha escluso una polmonite, ma ha mostrato una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie.

bergoglio con l agocannula nella mano durante il collegamento da santa marta 2

Si è proceduto ad una terapia antibiotica per via endovenosa. Per non esporsi al freddo, il Pontefice domenica ha recitato l'Angelus dalla cappella di Casa Santa Marta e non dalla finestra del Palazzo Apostolico, riferendo lui stesso sulle sue condizioni di salute e ringraziando i fedeli per il sostegno. Ieri ha accettato “con grande rammarico” la richiesta dei medici di proseguire nel riposo e non effettuare quindi il viaggio previsto per i prossimi giorni in occasione della Cop28 a Dubai.

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona +