G.G. per "Libero quotidiano"

Mentre il Regno Unito si prepara a celebrarla, lei fa di tutto per arrivare in forma all'appuntamento che la consacrerà quale sovrana più longeva e più conosciuta della storia. Parliamo della Regina Elisabetta, 96 anni portati con classe, costretta ad annullare tutti gli impegni per via delle conseguenze del Covid. Nonostante tre dosi di vaccino, il virus, infatti, l'ha colpita e il mondo ne è stato informato domenica scorsa.

Seppur le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione dato che, spiegano dal palazzo, ha «sintomi leggeri simili ad un raffreddore», per una delle donne che meglio sa come farsi amare meglio essere più cauti il più possibile. Per questo, da Buckingham Palace hanno fatto sapere che «a differenza di quanto comunicato inizialmente, la sovrana si asterrà oggi (ieri, ndr) anche dagli impegni virtuali meno gravosi che avrebbe dovuto svolgere in base all'agenda diffusa dopo la notizia dell'infezione».

Dunque, nessun incontro, seppur da remoto, in programma questa settimana, tra cui uno con il primo ministro inglese Boris Johnson. E massimo riposo. Elisabetta, che di recente si è presentata al pubblico con il bastone, ha comunque svolto mansioni "leggere" nel suo castello di Windsor, una delle residenze preferite nella quale si è autoisolata. Nota per il suo carattere forte, si era lamentata con un suo collaboratore soltanto per una certa rigidità muscolare, di certo dovuta al virus cinese. Ad infettare la sovrana pronta a celebrare il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno, potrebbe essere stato il figlio Carlo, nonché erede al trono.

I due, infatti, si erano incontrati lo scorso 8 febbraio e lui dopo due giorni era risultato positivo, perla seconda volta dall'inizio della pandemia. In moltissimi le hanno inviato gli auguri di pronta guarigione. Tra quasi anche il presidente della Cina, Xi Jinping, che ha colto l'occasione per ribadire la «grande importanza» che la Cina attribuisce allo sviluppo delle relazioni con il Regno Unito, auspicando nuovi progressi nel quadro del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che ricorre quest' anno. E chissà e anche il nipote Harry daglu Usa le abbia scritto insieme alla moglie Megan.

