L'ex produttore Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale a New York e sottoposto a un intervento dopo essersi lamentato di un malore al petto in carcere. Weinstein è stato sottoposto a una procedura per rimuovere fluido dal cuore e dai polmoni, ha reso noto un suo portavoce. In luglio l'ex boss di Miramax era finito in ospedale per "una miriade" di problemi di salute tra cui il Covid e una polmonite doppia che si erano aggiunti a "condizioni come il diabete, l'ipertensione e la stenosi spinale" di cui l'ex produttore soffre da tempo. Ora è ricoverato in terapia intensiva al Bellvue Hospital in attesa dei risultati di nuovi test.

Nel marzo del 2020 Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere per stupro e aggressione sessuale negli Stati Uniti, nell'ambito del caso che ha visto nascere il movimento "metoo". L'ex produttore cinematografico, accusato da decine di donne di violenze sessuali, è stato dichiarato colpevole di aver stuprato una donna a New York nel 2013 e di aver costretto a sesso orale un'altra donna nel 2006. Weinstein è stato portato al Bellevue Hospital per aver accusato dolori al petto dopo la sentenza.

Nell'aprile 2024 la Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali. E ha stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 condannò l'uomo a 23 anni di prigione, commise un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell'ex produttore. Nel 2022 tuttavia Weinstein fu poi condannato per stupro, con una ulteriore pena di 16 anni da scontare.

[…] L'ex re di Hollywood sta tuttavia presentando ricorso per questa seconda condanna a 16 anni di prigione per molestie e stupro a Los Angeles. Il nuovo processo nella Grande Mela è fissato in via preliminare per il 12 novembre.

