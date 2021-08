COME STA KIM JONG UN? - LE IMMAGINI DELLE ULTIME USCITE PUBBLICHE DEL GRANDE LEADER RITRAGGONO UNA MACCHIA VERDE SCURO DIETRO LA TESTA, E UN CEROTTO A COPRIRLA - LE FOTO SONO STATE SCATTATE DURANTE IL RADUNO MILITARE A CUI KIM HA PARTECIPATO, TORNANDO AD ATTACCARE GLI STATI UNITI E "TUTTE LE FORZE OSTILI CHE SI STANNO PREPARANDO A COLPIRE LA NOSTRA NAZIONE" - QUESTO E' SOLO L'ULTIMO ENIGMA SULLA SALUTE DEL PRESIDENTE...

Una macchia, verde scuro, dietro la testa. E un cerotto per coprirla. Che cosa succede a Kim Jong-un? Il Grande Leader sta male? Le immagini delle sue ultime uscite pubbliche, la settimana scorsa, alimentano nuovamente il mistero attorno alle condizioni di salute del dittatore nordcoreano.

Analizzando le foto del raduno militare a cui Kim ha partecipato dal 24 al 27 luglio a Pyongyang durante il quale è tornato ad attaccare gli Stati Uniti e tutte «le forze ostili che si stanno rafforzando per prepararsi all'invasione e colpire la nostra nazione» - così come quelle della conferenza sui veterani di guerra andata in scena due giorni dopo sempre nella capitale, NK News sito con base a Seul molto attento a tutto ciò che accade nel regno eremita - si è accorto di quello strano livido rettangolare nella parte posteriore destra della testa del Maresciallo. E di quel cerotto apparso poi a coprirlo.

Di che cosa si tratti è ancora troppo presto per dirlo, sottolineano gli analisti. Fatto sta che il mistero del cerotto è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che hanno fatto sollevare dei dubbi sulla salute del presidente. Due mesi fa, gli stessi analisti di NK avevano trovato le prove del suo dimagrimento osservando il cinturino del suo orologio. KCTV.

