28 feb 2021 19:40

COME STA IL PRINCIPE FILIPPO? – IL MARITO DELLA REGINA ELISABETTA DOPO DUE SETTIMANE È ANCORA IN OSPEDALE E HA CONVOCATO IL FIGLIO CARLO. NON PER PARLARE DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, MA DEL FUTURO DELLA FAMIGLIA REALE DOPO IL GRAN CASINO FATTO DA HARRY E MEGHAN – CARLO, USCENDO DALL’OSPEDALE, HA DETTO CHE…