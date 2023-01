25 gen 2023 11:41

COME STA PUTIN? DOPO CHE ZELENSKY SI ERA CHIESTO PUBBLICAMENTE SE FOSSE ANCORA VIVO, L'ULTIMA IPOTESI DELL'INTELLIGENCE MILITARE UCRAINA: "MAD VLAD" “È MALATO MA È ANCORA VIVO PERCHÉ CURATO DA MEDICI OCCIDENTALI” – LE VOCI SI RINCORRONO: C’E’ CHI PARLA DI TUMORE ALLO STOMACO, PER GLI 007 DANESI È IN CURA PER UN CANCRO ALLA TIROIDE E STA ASSUMENDO FARMACI CHE ALTERANO L'UMORE – FEDERICO RAMPINI A “STASERA ITALIA” HA SPIEGATO COME MAI L’AMMINISTRAZIONE BIDEN NON PARLI PIU’ DELLA SUCCESSIONE DI PUTIN: A WASHINGTON HANNO PAURA CHE DOPO LO "ZAR VLAD" ARRIVI QUALCUNO PEGGIO DI LUI