24 feb 2022 19:05

COME STA LA REGINA? - ELISABETTA E' ANCORA POSITIVA AL COVID, ED E' STATA COSTRETTA A RINVIARE ALTRI IMPEGNI - A BUCKINGHAM PALACE NON E' L'UNICA AD ESSERSI CONTAGIATA, MA A 95 ANNI ANCHE "LIEVI SINTOMI" POSSONO DIVENTARE PREOCCUPANTI PER GLI INGLESI - TUTTI I MERCOLEDI' LA SOVRANA TIENE UN'UDIENZA CON BORIS JOHNSON, A MARZO L'AGENDA E' FITTA DI IMPEGNI E A GIUGNO SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER IL SUO GIUBILEO...