COME STA ROBERT FICO? IL PREMIER SLOVACCO È ANCORA IN SALA OPERATORIA: LE SUE CONDIZIONI SAREBBERO ANCORA MOLTO GRAVI – L’INTERVENTO CHIRURGICO DOPO L’ATTENTATO DI OGGI SARÀ MOLTO LUNGO: I PROIETTILI SPARATI DALL’AGGRESSORE, IL 71ENNE JURAJ CINTULA, HANNO COLPITO DIVERSI ORGANI – NON È ANCORA CHIARO PERCHÉ L’UOMO ABBIA SPARATO CONTRO IL PREMIER. PER ATTIRARE LA SUA ATTENZIONE, HA URLATO: “ROBO, VIENI QUI…” - VIDEO

SLOVACCHIA: MINISTRO LAVORO, 'FICO ANCORA SOTTO I FERRI, COLPITI DIVERSI ORGANI'

attentato a robert fico arrestato l'aggressore

(Adnkronos) - Il premier slovacco Robert Fico è ancora in sala operatoria e le sue condizioni sono gravi. Lo ha detto il ministro del Lavoro Erik Tomas, citato dalla TV Markíza, secondo cui l'intervento chirurgico cui viene sottoposto sarà lungo, dal momento che i proiettili sparati dall'aggressore hanno colpito diversi organi.

Estratto dell’articolo di Marco Bruna per www.corriere.it

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in modo gravissimo, oggi, 15 maggio, con un'arma da fuoco al termine di una riunione del governo nella città di Handlova, vicino a Bratislava, in Slovacchia. Il premier, colpito mentre stava salutando la folla, è stato trasferito in ospedale. «È in pericolo di vita, lotta tra la vita e la morte», dicono fonti ufficiali dell'ufficio del premier, che spiegano come ora Fico si trovi in sala operatoria. L'aggressore è stato arrestato.

Non è chiaro che cosa abbia spinto l'uomo - che sarebbe un 71enne in possesso di un'arma detenuta legalmente - a sparare. I colpi, almeno tre-quattro, hanno colpito il premier al petto e allo stomaco. «Robo, vieni qui», avrebbe detto l'attentatore a Fico per attirare la sua attenzione.

Fico è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Banska Bystrica, città nel centro della Slovacchia, situata sulle rive del fiume Hron: portarlo a Bratislava «avrebbe preso troppo tempo», viste le condizioni in cui versava il premier. Secondo un messaggio postato sulla pagina Facebook ufficiale di Fico, «le prossime ore saranno decisive».

La presidente slovacca uscente Zuzana Caputova - rivale politica di Fico - ha detto che quanto avvenuto è sì, «prima di tutto, un attacco alla persona, ma è anche un attacco alla democrazia. Qualsiasi violenza è inaccettabile. La retorica d'odio a cui assistiamo nella società porta ad azioni d'odio. Per favore, fermiamola».

Il presidente eletto Peter Pellegrini - politicamente vicino a Fico - ha definito il tentato omicidio «una minaccia senza precedenti per la democrazia slovacca. Se esprimiamo le nostre divergenze politiche con le pistole nelle piazze, e non nei seggi elettorali, mettiamo a rischio tutto ciò che abbiamo costruito insieme in 31 anni di sovranità slovacca».

