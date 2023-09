Maria Elena Barnabi per Gente - Estratti

totti e noemi al tre fontane per la partita di cristian

Esistono immagini più eloquenti di quelle che vedete in queste pagine per spiegare come stanno andando le cose nel divorzio più discusso dell’anno? (Spoiler: stanno andando male). Crediamo di no. Ricapitoliamo: Ilary Blasi e Francesco Totti, separati ufficialmente dal luglio 2022, dopo 17 anni di matrimonio, e altrettanto ufficialmente già accoppiati con altri, qualche giorno fa vanno allo stadio Tre Fontane di Roma, zona Eur.

Vogliono assistere al debutto come calciatore professionista nella sezione primavera del Frosinone del loro primogenito Cristian

FRANCESCO TOTTI CON NOEMI BOCCHI E DUE AMICI - FOTO GENTE

(...) Ilary si mette in mezzo al pubblico con i suoi genitori e Melissa, la fidanzata di Cristian, Francesco si siede lontano da tutti, sul lato sinistro degli spalti, con la compagna Noemi Bocchi e due amici: Giancarlo Pantano, ex calciatore e suo fedelissimo da sempre, e la moglie Elisa Barbieri.

NOEMI BOCCHI TOTTI - FOTO GENTE

Ed è proprio quest’ultima che, catturata dalla telecamera di una tv sportiva, apre Instagram e mostra a Totti e compagna una foto che Ilary ha appena pubblicato dallo stadio, insieme a Melissa, il tutto corredato da un sorrisetto di scherno. Un gesto di dubbio gusto diventato virale, ma, ammettiamolo, molto comune: chi non ha mai spiato i social degli ex? «Cristian però aveva il diritto di avere l’attenzione dei genitori in questo momento così emozionante», commenta Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. «Per come la vedo io, Blasi e Totti dovevano andarci assieme allo stadio e stare vicini. Erano lì per il figlio, non per spiarsi».

la battaglia in tribunale è iniziata

Alla fine della partita – ci racconta il fotografo che li ha immortalati – i due non scambiano neppure una parola con il figlio, e si precipitano fuori dallo stadio, usando due uscite diverse. Il motivo di tanta ricercata distanza? Da lì a pochi giorni, il 20 settembre, ci sarebbe stata la prima udienza del divorzio. «A differenza di quanto riportato da alcuni giornali, l’udienza non si è svolta in presenza», precisa Alessi. «Gli avvocati hanno trasmesso le carte e basta».

Interrogati da Gente, gli avvocati Alessandro Simeone per Blasi e Antonio Conte per Totti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

francesco totti e ilary balsi - la guerra dei rolex e lo spot esselunga - vignetta by osho

Ma altre fonti ci hanno confermato l’udienza “telematica”. Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro. «Se si riesce a dimostrare che il tradimento del coniuge ha fatto finire il matrimonio, il colpevole rischia l’addebito», spiega l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione matrimonialisti italiani. «Ci può essere la perdita del mantenimento e l’obbligo di dare una somma risarcitoria. La Cassazione però ha sancito che per l’addebito è necessario che il matrimonio fosse felice, e non in crisi. Poi c’è l’infedeltà reciproca... Insomma, è complicato».

chi ha tradito per primo?

totti e ilary

Che questa sia la strategia di Totti è emerso chiaramente un anno fa, dalla famosa intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, quella in cui si parlò per la prima volta della poco elegante contesa dei Rolex. A Cazzullo il Pupone raccontò di aver trovato messaggi inequivocabili sul cellulare della moglie («Vediamoci in hotel») e che gli giungevano voci che Ilary avesse un altro («Anzi, più di uno»). Disse anche: «Non sono stato io a tradire per primo».

A essere maliziosi, sembra quasi che l’intervista fosse stata rilasciata per mettere le mani avanti... «Penso che Totti volesse far capire che non era stato solo lui a sbagliare. E voleva ufficializzare la storia con Noemi», racconta a Gente Aldo Cazzullo. «Mi è rimasta l’immagine del sipario che si chiude. Il ritiro dal calcio, la rottura con la Roma, la morte del padre, il Covid: Totti si è sentito solo, fragile, debole. In quel momento si è guardato intorno e la moglie non c’era. Questa è la sua versione. Il giorno dopo il Corriere ha chiesto a Ilary di raccontarci la sua e lei non ha voluto».

Francesco Totti Ilary Blasi divorzio alla romana by Macondo

Che la Blasi avesse sviluppato una simpatia per un personal trainer mentre lavorava a Milano era un gossip che girava da tempo nell’ambiente milanese delle tv. «Del resto se non hai una storia con qualche bel ragazzo muscoloso in certi ambienti non sei nessuno», scherza un’insider. Ma c’è chi la pensa diversamente: «La faccenda del personal non è mai stata ufficialmente scoperta», dice il giornalista Ivan Rota. «Quanto al flirt con Luca Marinelli, mica è vero. I due sono lontani anni luce come testa».

ILARY BLASI E MELISSA LA FIDANZATA DEL FIGLIO CRISTIAN - FOTO GENTE

E un giorno è comparso Bastian

A differenza di Totti, Ilary non ha mai rilasciato nessuna intervista all’attacco del coniuge, né quando Totti, a febbraio del 2022, è stato paparazzato per la prima volta con Noemi, né quando la storia è diventata ufficiale. A un certo punto, al suo fianco è apparso l’imprenditore tedesco Bastian Muller, aitante ragazzone che pare anche un ottimo patrigno per Isabel, la piccola di casa Blasi-Totti.

(...)

Chissà come andranno le cose? Per ora sappiamo che la seconda udienza sarà tra molti mesi, si parla di gennaio. Nel frattempo ci saranno altre battute, spiate reciproche e comportamenti di dubbio gusto? Forse tutti dovrebbero seguire l’esempio di Vito Scala, l’amico storico di Francesco, suo confidente e roccia, che a Gente ha detto: «Per l’affetto che ho per entrambi non voglio intervenire. Non ho mai parlato, né mai parlerò».

ILARY BLASI CON I SUOI GENITORI E LA FIDANZATA DEL FIGLIO CRISTIAN - FOTO GENTE Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo GENTE COVER 29 SETTEMBRE totti e ilary