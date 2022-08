29 ago 2022 12:57

COME TI INCASTRO LO STRONZO - IN CALABRIA UN ALTRO PIROMANE È STATO BECCATO MENTRE APPICCAVA IL FUOCO GRAZIE A UN DRONE. IL PRESIDENTE DELLA CALABRIA ROBERTO OCCHIUTO, CHE HA VARATO LA NUOVA STRATEGIA ANTI-INCENDI, GODE: “LO ABBIAMO INCASTRATO! IL 'SIGNORE' IN QUESTIONE, E LA TARGA DELLA SUA AUTO, SONO GIÀ STATI SEGNALATI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI…” - VIDEO