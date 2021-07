COME USCIREMO DALLA PANDEMIA? ARRAPATISSIMI – NEL 2020 IL 78% DEGLI UTENTI DELL’APP DI INCONTRI “INNER CIRCLE” AVEVA AMMESSO DI EVITARE APPUNTAMENTI “REALI” CON PERSONE CONOSCIUTE ONLINE, MA QUEST’ANNO LA TENDENZA È CAMBIATA – L’ANNO SCORSO LA PAROLA PIÙ SCAMBIATA DAGLI UTENTI SULLE APP DI DATING ERA “SUPERMERCATO” MENTRE QUEST’ANNO È DIVENTATA “VACCINO” – DAL “VIRTUAL DATING” AL “VACCI-DATING” LE RIAPERTURE POST-LOCKDOWN NON SONO SOLO FISICHE MA ANCHE MENTALI…

Greta Sclaunich per “Sette”

dating

Un paio di mesi fa un sondaggio condotto sugli utenti italiani dell'app di dating Inner Circle aveva rivelato che il 78% degli intervistati, benché appunto iscritto a un sito per gli incontri, di nuovi incontri non ne voleva proprio fare. O meglio: bene le chiacchiere virtuali, le telefonate e le lunghe chat. Ma, al momento di passare all'incontro di persona, prevalevano prudenza e timori legati al Covid.

E, quindi, quasi 8 su io si bloccavano proprio qui, nella soglia tra il virtuale e il reale: niente primo appuntamento. Chissà se nelle ultime settimane — con l'Italia tutta in zona bianca, l'obbligo di mascherina all'aperto caduto, la campagna vaccinale che inanella un record dietro l'altro — alcuni di loro avranno cambiato idea.

APPUNTAMENTI COVID

Basta guardarsi intorno, on e offline: la sensazione è che sì, tanti siano pronti a ripartire anche in ambito sentimentale. Un po' com'era andata l'anno scorso, ma quest'estate a fare la differenza è proprio il vaccino, a cominciare dagli approcci sulle app di dating. Se nel 2020 una delle parole più utilizzate negli scambi fra gli utenti dell'app di dating Tinder era stata "supermercato" (in pratica l'unico posto dove, durante il lockdown, era possibile incontrarsi), quest'anno infatti la palma con tutta probabilità spetterà a "vaccino".

siti appuntamenti 1

Sempre più utenti la aggiungono alla propria bio: chi per segnalare di essere già stato vaccinato e chi, invece, per dirsi pronto e disponibile a farlo. Lo dicono i dati: secondo uno studio sugli utenti di Under l'utilizzo della parola "vaccino" è aumentata dell'800%, mentre su OkCupid le conversazioni su questo tema hanno segnato il +137% fra novembre e gennaio. E i No Vax? Il 44% non ci uscirebbe e un ulteriore 68, se la relazione fosse già avviata, sarebbe pronto a chiuderla (e questo lo dice un sondaggio sugli iscritti dell'app Inner Circle).

siti appuntamenti 2

Un fenomeno che non riguarda solo l'Italia ma anche l'estero tanto che è già stato creato un neologismo ad hoc: vacci-dating. «La pandemia ha invaso e cambiato tutti gli ambiti della nostra vita, compreso il dating. In modi diversi nelle differenti fasi», esordisce Marvi Santamaria, autrice del saggio Tinder and the City (Alcatraz). Ed elenca: «Durante il lockdown si parlava di virtual dating, cioè quella tendenza a sentirsi solo online, senza mai vedersi nella vita reale. Poi, con la divisione dell'Italia a zone, si è passati a privilegiare gli incontri con persone che abitano vicine, possibilmente nello stesso Comune. E ora, con le discussioni sul vaccino, non si fa altro che cercare una possibile svolta per riprendere a organizzare appuntamenti in sicurezza».

sesso covid

Tema che, a prescindere dal vaccino, ha già cominciato a fare capolino nelle interazioni fra gli utenti delle varie app. Su Tinder, per esempio, il 17% prima di incontrarsi ha discusso a lungo delle precauzioni da prendere; su Inner Circle il 59% rispetterà il distanziarne, almeno al primo appuntamento.

E quel 78% che non se la sentiva, ancora, di organizzare il primo appunta-mento con uno sconosciuto? Alcuni di loro avranno cambiato idea. Altri invece no: «Le modalità con cui ci approcciamo al dating ormai è cambiata: siamo più cauti e più lenti. Ogni lasciata è persa, ma senza rimpianti», sintetizza Roberta Rossi, sessuologa dell'Istituto di sessuologia clinica. Nei mesi delle chiusure ha osservato un atteggiamento che definisce polarizzato: «Da un lato ci si astiene dagli incontri dal vivo e ci si limita al flirt online, dall'altro quando si decide di incontrarsi... ci si butta e si rischia».

appuntamento tramite sito di dating

Ora, però, c'è un'importante novità che potrebbe cambiare le carte in tavola un'altra volta. Lo stop all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Un dettaglio piccolo, ma per nulla insignificante: come nota l'esperta «la mascherina, per quanto importante per evitare il contagio, è sempre stata una sorta di terzo incomodo: rappresentava tutto il contrario di una situazione di intimità e contatto». D primo passo per iniziare una nuova conoscenza, molto prima di baci, abbracci e carezze, è sempre un sorriso.