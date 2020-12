DAGONEWS

Come usciremo dalla pandemia? Con una voglia di sovvertire le regole, di fare sesso e di spendere.

Ne è sicuro Nicholas Christakis, sociologo e professore a Yale che, nel suo nuovo libro, “Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live”, spiega come òla società recuperare il tempo perduto quando sarà siro farlo. In breve tempo le persone si tufferanno nell’edonismo sfrenato che prenderà per lungo tempo il posto del conservatorismo.

«Durante le epidemie c’è un aumento della religiosità, le persone diventano più morigerate, risparmiano denaro, non prendono rischi. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo ora, proprio come abbiamo fatto per centinaia di anni durante le epidemie - ha detto Christakis al Guardian - Nel 2024, tutte questa tendenza sarà invertita».

Come nei "ruggenti anni '20", che seguirono la pandemia del 1918, questo immergerà l'umanità in un'era di vizi. «Le persone cercheranno incessantemente interazioni sociali - ha detto Christakis, definendo “l’apertura a nuove esperienze sessuali” e un “boom economico” come probabili tendenze.

Questo risultato è abbastanza prevedibile perché la pandemia in corso - sebbene nuova per coloro che vivono oggi - non è un fenomeno nuovo nella storia umana. «Uno degli argomenti del libro è che ciò che ci sta accadendo può sembrare a così tante persone strano e innaturale, ma le pandemie non sono nuove per la nostra specie - sono solo nuove per noi» ha detto.

Le pandemie passate hanno anche dimostrato che è la malattia stessa, e non la risposta del governo, a causare le ricadute finanziarie. «Molte persone pensano che le azioni del governo causino il rallentamento dell'economia - questo è falso – ha continuato - È il virus che sta rallentando l'economia che è crollata anche in tempi antichi quando si sono verificate le pestilenze, anche quando non c'era nessun governo che dicesse: “Chiudi le scuole e chiudi i ristoranti”». Tuttavia, ha aggiunto, se le persone fossero state più adulte nella risposta al coronavirus, questo sarebbe stato più facile: «Come società siamo stati molto immaturi. Avremmo potuto fare di meglio». Ma c’è un vantaggio dato dalla scienza moderna: «Siamo la prima generazione di esseri umani che ha mai affrontato questa minaccia consentendo loro di rispondere in tempo reale con farmaci efficaci. È miracoloso».

