Gabriele Beccaria per “la Stampa”

«Una misura sacrosanta». Roberto Burioni ormai lo conosciamo bene. Diretto e pungente, il professore di microbiologia e virologia all' Università Vita-Salute San Raffaele di Milano commenta così la nuova stretta.

Professore, è come se fossimo tutti in quarantena: è così?

«Il virus non è un meteorite, ma una minaccia che impegna ciascuno di noi. E ognuno di noi fa la differenza».

Che, traducendo il concetto nella pratica quotidiana, che cosa significa?

«Che ognuno deve assumere un comportamento virtuoso, nei confronti di se stesso e della comunità».

Dovremo fare più sacrifici: secondo lei, siamo pronti?

«Anche a me piace l' apericena, la cena fuori e la serata alla Scala. Ma dobbiamo essere tutti disposti a fare dei sacrifici. Di fronte abbiamo un nemico pericoloso».

C' è chi invoca una forma larvata di dittatura e chi critica le misure sempre più restrittive: cosa risponde il virologo?

«Chi invoca la dittatura sbaglia. Il punto non è fare come si sta facendo in Cina. Dobbiamo attuare la resistenza. Il virus ci ha cambiato la vita e, adesso, ognuno di noi deve stare a casa».

Non si uscirà più?

«Si esce solo per motivi specifici e provati: per lavorare o per le necessità indispensabili. Come la spesa. E sempre con le necessarie precauzioni».

Ricordiamole, ancora una volta.

«Prima di tutto tenere un metro di distanza dalle altre persone e lavarsi regolarmente le mani».

Disinfettarle è diventata una mania e c' è chi fa facili ironie: lei cosa risponde?

«Che dobbiamo seguire le regole o sarà la catastrofe: va bene l' amuchina, ma la si può fare a casa. Nel mio sito lo spiego. È più semplice che prepararsi il limoncello».

Quanto è difficile convincere le persone a rivoluzionare le proprie abitudini?

«Il virus, è vero, ci stravolge la vita. Colpisce vigliaccamente nella nostra propensione alla fisicità, dalle strette di mano agli abbracci. Ma contrastarlo dipende da noi».

Ogni giorno sembra peggiore del precedente: come si vince l' angoscia?

«Con i giusti comportamenti. Poi avremo tempo per recuperare il tempo perso».

