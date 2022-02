COME VIVERE, E BENE, SENZA GLI AMERICANI – OTTAVIO CAPPELLANI: “ISPIRATI DAL MITICO ‘COME VIVERE, E BENE, SENZA COMUNISTI’, DI ROBERTO D’AGOSTINO, CHE ANTICIPÒ IL CROLLO DEL MURO DI BERLINO, ECCO UNA BREVE AGENDA PER SOPRAVVIVERE IN CASO DI RUSSIZZAZIONE EUROPEA. QUANTO SEGUE, DOPO IL CROLLO DELLE IDEOLOGIE, VI BASTERÀ A TRASMETTERE UNA PROFONDA CONOSCENZA DELLA GEOPOLITICA E DEGLI EQUILIBRI INTERNAZIONALI, SENZA BISOGNO DI LEGGERE LE ARTICOLESSE DEGLI ESPERTI…”

Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

OTTAVIO CAPPELLANI

Datosi che le sanzioni economico-finanziarie durante un’invasione militare sono come fare una multa a uno che sta facendo una rapina a mano armata, non possiamo del tutto escludere che Putin invada tutta l’Europa e che la Nato se ne vada definitivamente affanculo. Per questo motivo, ispirati dal mitico “Come vivere, e bene, senza comunisti”, di Roberto D’Agostino, che uscito nel 1986 anticipò il crollo del muro di Berlino, ecco una breve agenda per sopravvivere in caso di russizzazione europea e per vivere, e bene, senza gli americani.

Quanto segue, dopo il crollo delle ideologie, vi basterà a trasmettere una profonda conoscenza della geopolitica e degli equilibri internazionali, senza bisogno di leggere le articolesse degli esperti. E vi tornerà assai utile, ben più utile della vostra opinione sulla vicenda storica del Balcani, in caso di epurazione.

ROBERTO D'AGOSTINO - COME VIVERE, E BENE, SENZA I COMUNISTI

DISMETTERE / METTERE

Cappello Stetson / Colbacco

Ford F150 / Lada Niva

Winchester / Kalashnikov

Bomber / Cappotto lungo in lana fredda

Stivali Camperos / Stivali Valenki

Jack Daniel’s / Stolichnaya

Selezione dal Reader’s Digest / Sputnik

Marlboro / Papirosa

Iphone / AYYA T1

Cottage / Dacia

Spam / Caviale

Hamburger e Patatatine Fritte / Kotlety e Zaperanka

Moonshiner / Samogon

Redneck-Hillbilly / Gopnik

Whatsapp / Telegram

Vado a vivere in Alaska / Vado a vivere in Siberia

Influencer / Fsb

Shot / Baciare il Bajkal

Minimalismo / Brutalismo

ragazze russe 5

Poteri Forti / Oligarchi

- Sputnik, il meglio della letteratura socialista, la versione cartacea era una copia “URSS oriented” del Reader’s Digest. Stesso formato e impaginazione, ma molto più sensuale.

- Kotlety: non lasciatevi ingannare dall’assonanza con la cotoletta; sono polpette di macinato misto: bovino, suino, giornalisti.

- Zapekanka sono patate con la buccia al forno ripiene di burro, aglio tritato, panna acida, polonio da offrire a chi dialoga troppo con l’Occidente.

- Samogon: distillato di patate fatto in casa. Ottimo per stupri e incesti in zone rurali. Molto usato per la zoofilia.

TIPICO ESEMPLARE DI MASCHIO RUSSO

- Gopnik: i trapper sono gopnik senza saperlo. Basta guardare i video dei “Little Big” per capire cosa è lo stile “gopnik”.

- Fsb. Ex Kgb. Gli influencer ti dicono cosa fare. L’Fsb fa più o meno lo stesso, ma con più influenza.

- Baciare il Bajkal: si va sul lago ghiacciato, si scava con un cacciavite un buchetto a forma di shot, si riempie di vodka, ci si sdraia sul lago ghiacciato, e si succhia con una cannuccia. Le modelle russe lo fanno in topless così rimangono i capezzoli attaccati al ghiaccio e li devi staccare leccandoli. Molto chic.

ragazze russe 8

- Brutalismo: cemento armato. In occidente lo chiamano minimalismo, o bauhaus, in Russia lo chiamano cemento armato, perché sono più sinceri e se ne stanno fottendo alla grande.

- Oligarchi: non so cosa sono, e se lo so dormivo.

un sorso di vodka xi jinping e vladimir putin BAGNO GHIACCIATO IN RUSSIA i cacciaori di mammut si scaldano con la vodka shottini di vodka Ottavio Cappellani atomik, la vodka prodotta a chernobyl 2 shottini di vodka ragazze russe 2 ragazze russe 3 ragazze russe 4 ragazze russe 7 ragazze russe 9 ragazze russe 10 ragazze russe 11 ragazze russe 12 ragazze russe 13 ragazze russe 6 ottavio cappellani