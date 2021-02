“NAINGGOLAN È UN POCO DI BUONO” – WALTER SABATINI, EX DS DELLA ROMA, SCATENATO SU TELEROMA 56: “CHIAMAVO RADJA DI NOTTE QUANDO ERO QUI A ROMA, MI GIURAVA DI ESSERE A LETTO: UN VERO BUGIARDO, ERA SEMPRE IN GIRO. E’ IGNOBILE PER UN PROFESSIONISTA FARSI RIPRENDERE UBRIACO FUORI DA UNA DISCOTECA, MA…” – "DZEKO UMILIATO, FONSECA LA DEVE SMETTERE DI FARE IL KAPO’ E VINCERE QUALCHE PARTITA. BASTA STORIELLE" – E SU PALLOTTA… - CHI E’ L’EX ALLENATORE DELLA ROMA CHE NON HA VOLUTO CUADRADO?