E COMINCIAMO CON LE FOTO DELLA PANZA – DILETTA LEOTTA POSTA LA PRIMA FOTO DELLA PANCIA DOPO L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA - LA PRESENTATRICE È IN VACANZA A DUBAI CON IL PORTIERE LORIS KARIUS E SI È LASCIATA IMMORTALARE AL TRAMONTO, CON UN PRENDISOLE SCIVOLATO SULLE BRACCIA E UN COSTUME ROSSO CHE A MALAPENA RIESCE A CONTENERE UN SENO ESPLOSIVO. E I FOLLOWER GODONO: “VI RICORDO CHE QUEI MELONI AUMENTERANNO…”

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

diletta leotta incinta

Ultimi momenti di vacanza per Diletta Leotta che, da Dubai, ha annunciato di aspettare il suo primo bambino dal compagno, il portiere Loris Karius. I due diventeranno genitori presto e sono stati proprio loro a darne notizia ai follower: «Esplodiamo di gioia, noi e la mia pancia», aveva scritto la conduttrice di Dazn in un video romantico in cui abbracciava (nel suo attico milanese) il portiere del New Castle, senza però mostrare le prime rotondità da futura mamma.

In queste ore , nel pomeriggio di domenica 26 marzo 2023 è arrivata a sorpresa la prima foto ufficiale in cui Diletta Leotta (che dovrebbe essere al quarto mese di gravidanza), mostra la pancia che fino a ora aveva tenuto nascosta con i look.

Il costume rosso intero, il tramonto di Dubai, un prendisole fatto scivolare sulle braccia: la foto scattata crea un’atmosfera di grande effetto. Leotta aggiunge anche un altro dettaglio e scrive: «La nostra prima vacanza insieme», riferita al bambino che porta in grembo. […]

diletta leotta karius

