30 ott 2022 12:30

COMPAGNI DI VACANZE – GLI STUDENTI DEI COLLETTIVI DELLA SAPIENZA CHE MARTEDÌ HANNO OCCUPATO LA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE AVEVANO ANNUNCIATO “RESISTENZA A OLTRANZA”, MA LA LORO PROTESTA È DURATA FINO A VENERDÌ. SE NE RIPARLA DOPO IL PONTE DI OGNISSANTI: MEGLIO UNA SETTIMANA DI MARE CHE LA LOTTA! – “IL GIORNALE”: “D'ALTRONDE, SI SA, IL PONTE PER LE FESTIVITÀ È L'UNICO IN GRADO DI UNIRE DAVVERO L'ITALIA E GLI ITALIANI. L’AUTUNNO È CALDO, SÌ, MA PIÙ IN RIVA AL MARE CHE NELLE UNIVERSITÀ…”