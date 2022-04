IL COMUNE DI ROMA PRENDE IL CITTADINO E LO TARTASSA! - UN LETTORE CI SCRIVE: “CARO DAGO, SONO RESIDENTE IN UN QUARTIERE A TRAFFICO LIMITATO E HO UN PERMESSO, A PAGAMENTO, PER L’INGRESSO NELLA ZTL. HO CAMBIATO AUTO E, INGENUAMENTE, HO PENSATO DI POTER “SPOSTARE” IL PERMESSO ANCORA ATTIVO SUL NUOVO VEICOLO. E SAI COSA HO SCOPERTO? CHE DEVO RIPAGARE DI NUOVO! IL “CAMBIO TARGA” È SALATISSIMO: 132 EURO. ALLA SIGNORINA CHE MI HA RISPOSTO AL CALL CENTER DI ROMA MOBILITÀ HO DETTO: “MA IO HO GIÀ PAGATO E IL MIO PERMESSO È ANCORA ATTIVO, VOGLIO SOLO PORTARLO SULLA NUOVA MACCHINA!”. E LEI MI HA DETTO…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

ZTL A ROMA

ti racconto l’ennesima trovata con cui il Comune di Roma stanga il cittadino in modo indecente. Sono residente in un quartiere a traffico limitato. Sono in possesso di un permesso (gratuito) per la sosta sulle strisce blu in quanto residente e uno, a pagamento, per l’ingresso nella Ztl. Ho cambiato auto e, ingenuamente, ho pensato di poter “spostare” i permessi ancora attivi sul nuovo veicolo. E sai cosa ho scoperto?

Che per avere il permesso Ztl sul nuovo veicolo devo ripagare di nuovo! Il “cambio targa” del permesso è salatissimo: 132 euro. “Ma io ho già pagato e il mio permesso è ancora attivo, voglio solo portarlo sulla nuova macchina!”, ho detto allibito alla signorina che mi ha risposto al call center di Roma Mobilità. La sua risposta? “Non c’è altro da spiegare. E’ una delibera del Comune”. Il danno oltre la beffa? Che il nuovo permesso te lo devi scaricare e stampare da solo.

Conte Agenore