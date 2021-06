COMUNISTI SU MARTE - L'AGENZIA SPAZIALE CINESE HA RILASCIATO UN NUOVO VIDEO DEL SUO ROVER ZHURONG CHE ARRIVA SUL PIANETA ROSSO E SI MUOVE SULLA SUA SUPERFICIE - IL FILMATO E' STATO PUBBLICATO IERI, ACCOMPAGNATO DAGLI AUGURI SPAZIALI PER I 100 ANNI DEL PARTITO COMUNISTA - IL ROBOT RACCOGLIERA' DATI PER 90 SOL (I GIORNI DI MARTE) E LI TRASMETTERA' ALLA TERRA TRAMITE IL SATELLITE TIANWEN-1

Dagotraduzione dal Daily Mail

L'atterraggio del satellite Zhurong

La dalla China National Space Administration (CNSA) ha pubblicato il filmato del rover Zhurong che inizia la sua esplorazione della superficie di Marte. Le clip del rover a sei ruote che attraversa il Pianeta Rosso sono state catturate da una telecamera wireless che il rover aveva posizionato a terra.

Sono stati quindi ritrasmessi sulla Terra tramite il satellite Tianwen-1 che ha portato il rover su Marte ed è attualmente in orbita attorno al Pianeta Rosso. Anche ieri sono stati rilasciati filmati inediti dell'atterraggio del rover Zhurong il 15 maggio e del suo dispiegamento dalla piattaforma Lander il 22 maggio.

Immagini dal satellite Zhurong

«L'orbiter e il rover su Marte sono in buone condizioni di lavoro, riportano dati in sicurezza da Marte al partito e alla madrepatria e inviano benedizioni da lontano per il secolo di fondazione del partito», ha affermato la CNSA in un comunicato stampa.

Infatti, il 1 luglio di quest'anno segnerà i 100 anni trascorsi dalla fondazione del Partito Comunista Cinese. «In futuro, il rover continuerà a eseguire il movimento, la percezione e l'esplorazione scientifica come previsto», ha continuato il CNSA. «L'orbiter continuerà a funzionare nell'orbita del relè per fornire comunicazioni per il pattugliamento e l'esplorazione del rover e per effettuare il rilevamento del circondario».

Immagini dal satellite Zhurong 2

La Zhurong Rover sta esplorando un'area della superficie di Marte nota come Utopia Planitia e, a partire da ieri, ha percorso circa 236 metri in totale in 42 sol.

Un “sol” è il nome dato a un giorno marziano, che grazie alla diversa orbita di Marte, dura poco più di uno qui sulla Terra, a 24 ore e 39 minuti. Gli operatori di Zhurong hanno affermato che si aspettano di essere in grado di ottenere almeno 90 sol di raccolta dati dall'intrepido robot.

Il robot a pannello solare è dotato di una serie di telecamere per l'imaging del paesaggio marziano, insieme a sei strumenti scientifici per misurare le condizioni climatiche, i composti chimici, i campi magnetici e il radar per guardare sottoterra.

Il roboto Zhurong su Marte

A questo proposito, il rover cinese è equipaggiato in modo simile ai due attuali rover americani, Curiosity e Perseverance.

Oltre al "selfie" del rover, il CNSA ha anche rilasciato un nuovo filmato del rover che è atterrato prima sulla superficie di Marte e poi è stato dispiegato dalla piattaforma del lander circa una settimana dopo.

Il primo mostra il paracadute del lander che viene dispiegato per rallentare la discesa dell'attrezzatura per un dolce atterraggio sulla superficie del Pianeta Rosso.

In quest'ultimo filmato si può sentire il suono dei motori del rover, così come il rumore prodotto quando le sue ruote rotolano fuori dalla rampa del lander e sulla stessa superficie marziana.

