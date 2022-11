24 nov 2022 18:17

CONCORSO DI COLPA – LA PROCURA DI ROMA HA INDAGATO 13 FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER AVER PILOTATO UN CONCORSO, INDETTO NEL 2017 PER RECLUTARE PIÙ DI 2000 PRESIDI – TRA I PRESIDENTI E I SEGRETARI DELLE 6 COMMISSIONI C'È CHI HA FIRMATO I VERBALI PUR NON ESSENDO PRESENTE E CHI INVECE NON HA MAI FATTO L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DI CORREZIONE (PUR AVENDO DETTO DI SÌ)