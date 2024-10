CONDANNATO ALL'ERGASTOLO DAVID DE PAPE, L'UOMO CHE NEL 2022 HA FATTO IRRUZIONE NELLA CASA DI NANCY PELOSI E HA AGGREDITO CON UN MARTELLO IL MARITO DELLA POLITICA DEMOCRATICA, PAUL - IL CARPENTIERE CANADESE, COSPIRAZIONISTA DICHIARATO, ERA LÌ PER SEQUESTRARE L'EX SPEAKER DELLA CAMERA: UNA VOLTA ENTRATO IN CASA AVEVA GRIDATO "DOV'È NANCY" E AVEVA PORTATO CON SÉ FASCETTE DA ELETTRICISTA E NASTRO ADESIVO - L'UOMO NON SI È MAI SCUSATO CON I CONIUGI PELOSI E ANZI, IN AULA HA ACCUSATO IL GOVERNO DI AVER ORGANIZZATO GLI ATTACCHI DELL'11 SETTEMBRE 2001 E…

(ANSA) - L'uomo che nel 2022 aggredì con un martello il marito di Nancy Pelosi, ex speaker democratica della Camera, è stato condannato all'ergastolo senza condizionale da un tribunale della California. Questa nuova sentenza, che si aggiunge a quella di 30 anni inflitta da un tribunale federale a maggio, conclude il processo nel Golden State, dove è avvenuto il reato.

Il 28 ottobre di due anni fa, David De Pape, carpentiere canadese e cospirazionista dichiarato, si è introdotto nella casa di San Francisco dei coniugi Pelosi e ha fratturato il cranio di Paul Pelosi, che allora aveva 82 anni, gridando: "Dov'è Nancy?". Il 28 ottobre del 2022, David DePape, 44 anni, carpentiere residente a Richmond, in California, e seguace di varie teorie cospirative di estrema destra, si è introdotto nella casa di San Francisco dei coniugi Pelosi e ha colpito alla testa Paul Pelosi, gridando: "Dov'è Nancy?".

Prima di perdere conoscenza, l'82enne ha fatto in tempo a chiamare la polizia; ed è stato poi ricoverato per una frattura al cranio. DePape ha ammesso subito che la sua intenzione era di "rompere le rotule" alla speaker della Camera, se non avesse confessato le "bugie" dei democratici. L'uomo non si è mai scusato con la famiglia e anzi, oggi in aula, ha letto una lunga dichiarazione in cui accusava il governo di aver organizzato gli attacchi dell'11 settembre 2001 e inveiva contro "rituali omicidi magici e malvagi" organizzati dai politici.

Per i difensori, che promettono di fare appello, queste dichiarazioni dimostrano l'infermità mentale del loro assistito. Ma il giudice Harry Dorfman ha chiarito: "E' mia intenzione che il signor DePape non esca mai di prigione". L'attacco all'anziano Pelosi aveva impressionato l'opinione pubblica, come sintomo della forte divisione nel paese a una settimana dalle elezioni di midterm. L'ultima parola sulla vicenda si scrive a una settimana da elezioni presidenziali altrettanto tese.

david depape a un matrimonio nudista