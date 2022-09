CONDANNATO A OTTO ANNI E QUATTRO MESI ALBERTO GENOVESE, L’EX IMPRENDITORE IMPUTATO CON L'ACCUSA DI AVER VIOLENTATO DUE MODELLE, DOPO AVERLE RESE INCOSCIENTI CON MIX DI COCAINA E KETAMINA - LA PRIMA, UNA 18ENNE, E’ STATA VIOLENTATA DURANTE UNA FESTA IL 10 OTTOBRE 2020 NEL SUO ATTICO “TERRAZZA SENTIMENTO”, L'ALTRA DI 23 ANNI HA SUBìTO VIOLENZE MENTRE OSPITE IN UNA VILLA DI LUSSO A IBIZA A LUGLIO 2019 - CONDANNATA A 2 ANNI E CINQUE MESI ANCHE L'EX FIDANZATA SARAH BORRUSO…

(ANSA) - E' stato condannato a otto anni e quattro mesi Alberto Genovese, ex imprenditore del web imputato con l'accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina, due modelle: una di 18 anni, durante una festa il 10 ottobre 2020 nel suo attico Terrazza Sentimento, l'altra di 23 anni ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente. Lo ha deciso il gup di Milano, Chiara Valori, nel processo abbreviato. E' stata condannata a 2 anni e cinque mesi anche l'ex fidanzata Sarah Borruso, che era imputata per il caso di Ibiza. Il Gup ha dunque riconosciuto tutte le imputazioni contestate dai pm.

