19 dic 2022 09:31

IL CONDOMINIO E’ UN INCUBO IN TUTTO IL MONDO - A TORONTO, IN CANADA, UN UOMO HA UCCISO CINQUE PERSONE E NE HA FERITO UNA SESTA IN UNA SPARATORIA IN UN CONDOMINIO - IL KILLER E’ STATO UCCISO IN UN CONFLITTO A FUOCO CON LA POLIZIA - AL MOMENTO NON SI SA SE VI FOSSERO LEGAMI TRA LE VITTIME E L’ASSASSINO NÉ QUALE SIA LA CAUSA DELL'ATTACCO...