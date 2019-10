3 ott 2019 08:59

CONFERMATA IN APPELLO LA CONDANNA A 12 ANNI PER LUCA TRAINI, IL 30ENNE CHE IL 3 FEBBRAIO 2018 FERÌ SEI MIGRANTI DI COLORE A COLPI DI PISTOLA PER LE STRADE DI MACERATA - UN RAID CHE AVEVA GIUSTIFICATO DICENDO DI VOLER VENDICARE L'UCCISIONE DELLA 18ENNE PAMELA MASTROPIETRO - I GIUDICI HANNO RICONOSCIUTO LA RESPONSABILITÀ PER I REATI DI STRAGE AGGRAVATA DALL'ODIO RAZZIALE, DANNEGGIAMENTO E PORTO ABUSIVO D'ARMA...