24 nov 2022 12:48

LA CONFESSIONE DELL’UOMO CHE HA CONGELATO IL CADAVERE DELLA MAMMA: “NON RIUSCIVO A SEPARARMI DA LEI” (E DALLA SUA PENSIONE) – DOPO IL DECESSO PER CAUSE NATURALI IL 55ENNE IN PROVINCIA DI BRINDISI HA VESTITO CON CURA LA MAMMA DI 82 ANNI PRIMA DI FICCARLA NEL CONGELATORE CASA: “ERO TRAUMATIZZATO E PRESO DALLO SCONFORTO, AVEVO PAURA DI ESSERE GIUDICATO PER NON AVERLA ASSISTA AL MEGLIO” – A CHIAMARE I CARABINIERI, I PARENTI CHE NON VEDEVANO L’ANZIANA DA PIÙ DI UN MESE…