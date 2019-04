16 apr 2019 09:07

LA CONFESSIONE DI MONICA, SCAMBISTA ITALIANA: "ALL'INIZIO NON VOLEVO ACCETTARE LA PROPOSTA DI MIO MARITO. LA PRIMA ESPERIENZA IN UN CLUB FU BRUTTISSIMA, C'ERANO DUE RAGAZZI SINGLE CHE ALLUNGAVANO LE MANI ANCHE SE IO NON VOLEVO…ABBIAMO RIPROVATO E PIANO PIANO CI HO PRESO GUSTO. LO SCAMBIO DI COPPIA TI COINVOLGE, AUMENTA LA TUA INTIMITA'. E’ UN MODO PER EVITARE IL TRADIMENTO. MA UNA VOLTA MI SONO INGELOSITA PERCHE’…”