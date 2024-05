IL CONFINE GIUSTIFICA I MEZZI – LA NORVEGIA HA DECISO DI CHIUDERE LA SUA FRONTIERA AI CITTADINI RUSSI: ERA L’ULTIMO PASSAGGIO VIA TERRA DALLA RUSSIA ALL’AREA SCHENGEN – OSLO SEGUE L’ESEMPIO DEI VICINI DELL’AREA BALTICA, CHE HANNO SERRATO I CONFINI DA TEMPO, E GIUSTIFICA LA SCELTA CON “IL SOSTEGNO AGLI ALLEATI NELLE REAZIONI CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA”...

La Norvegia ha deciso di chiudere ai russi l'ultimo accesso diretto allo spazio Schengen. A partire dal 29 maggio, la maggior parte dei turisti russi non potrà entrare in Norvegia, che condivide un confine di 198 chilometri con la Russia, "in linea con l'approccio norvegese di sostenere alleati e partner nelle reazioni contro la guerra in Ucraina", ha detto la ministra della Giustizia, Emilie Enger Mehl.

Oslo segue con grande distacco le altre nazioni che, a cominciare da quelle baltiche, avevano chiuso le frontiere sin dalla prima estate successiva all’inizio della guerra. Va però sottolineato che il confine tra Norvegia e Russia, al di là dell’estensione in chilometri e area, si trova all’estremo settentrione, di fronte all’Artico, e in una zona a bassissima densità di popolazioni […]

La Norvegia, membro della Nato ma non dell'Ue, ha smesso di rilasciare la maggior parte dei visti turistici ai russi nella primavera del 2022, dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina. Ma i titolari di visti a lungo termine rilasciati in precedenza o coloro che avevano visti da altri Paesi membri di Schengen potevano ancora entrare attraverso l’unico valico di frontiera, lo Storskog-Boris Gleb.

Dal 29 maggio non potranno più farlo, ma verranno fatte eccezioni per lavoro e studio e per coloro che visitano parenti stretti residenti in Norvegia, e anche per gli eventuali russi diretti in altri Paesi dell’area comune. […]

