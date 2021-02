IL VACCINO E' MIO E ME LO SCELGO IO - I SINDACATI DI POLIZIA NON VOGLIONO ASTRAZENECA, SU CUI HANNO DUBBI, E VORREBBERO ESSERE EQUIPARATI AL PERSONALE SANITARIO - MA IL PREFETTO GABRIELLI SMONTA I CAPRICCI: "IO MI FARÒ VACCINARE CON ASTRAZENECA APPENA POSSIBILE. NON POTRÀ ESSERE IL SINGOLO CITTADINO, O LA SINGOLA CATEGORIA, A SCEGLIERSI IL VACCINO CHE PIÙ LO AGGRADA"