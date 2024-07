IL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI APRE UN’INDAGINE SUL TENTATO OMICIDIO DI TRUMP E SUL FLOP DELLA SICUREZZA - UN REPORTER DEL SITO “REALCLEARPOLITICS” ACCUSA IL SECRET SERVICE NEGA DI AVER DIROTTATO RISORSE DAL COMIZIO DI TRUMP A BUTLER IN PENNSYLVANIA ALLA DIFESA DELLA FIRST LADY JILL BIDEN CHE STAVA PARLANDO A PITTSBURGH (MA IL SECRET SERVICE NEGA) - LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO SPECIALE, KIMBERLY CHEATLE, DIFENDE L’OPERATO DEI SUOI: “ABBIAMO AGITO RAPIDAMENTE E ABBIAMO RAFFORZATO LA PROTEZIONE PER TRUMP”. BIDEN LA DIFENDE: “MI SENTO AL SICURO CON IL SECRET SERVICE”

SECRET SERVICE NEGA AVER SPOSTATO FORZE A DIFESA JILL BIDEN

KIMBERLY CHEATLE

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Secret Service ha negato di aver dirottato risorse dal comizio di Donald Trump a Butler in Pennsylvania alla difesa della first lady Jill Biden che stava parlando a Pittsburgh ad una cena organizzata dall'associazione Italian Sons and Daughters. Lo riporta Sky News. L'accusa parte da un reporter di RealClearPolitics che ha affermato su X che "le risorse dei servizi segreti sono state dirottate perché hanno seguito il protocollo dell'agenzia che si applica a Trump in quanto ex presidente". Un portavoce dei servizi segreti ha negato: "Non abbiamo distolto risorse dal FPOTUS (ex presidente degli Stati Uniti)".

attentato a donald trump in pennsylvania14

WP, CONGRESSO USA SI MUOVE PER INDAGARE SUL FLOP DELLA SICUREZZA

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - I legislatori della Camera e del Senato Usa si stanno muovendo per indagare sul tentato assassinio dell'ex presidente Donald Trump, chiedendo documenti e testimonianze ai servizi segreti statunitensi. Lo scrive il Wp. Ieri il comitato di controllo della Camera, a guida repubblicana, aveva chiesto un'indagine e convocato a testimoniare il 22 luglio la direttrice dell'agenzia Kimberly Cheatle. E il presidente Biden aveva ordinato "un'indagine indipendente sull'operato del Secret Service".

attentato a donald trump in pennsylvania3

DIRETTRICE SECRET SERVICE, 'ABBIAMO AGITO RAPIDAMENTE'

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Gli agenti del secret service hanno "agito rapidamente" a Butler, durante il comizio di Donald Trump in cui l'ex presidente è stato ferito. Sono le prime parole di Kimberly Cheatle, direttrice dello speciale servizio di sicurezza americano.

KIMBERLY CHEATLE

In un comunicato Cheatle fa le sue condoglianze alla famiglia di Corey Comperatore ucciso a Butler e garantisce sul piano di sicurezza per la convention repubblicana. "Comprendiamo l'importanza della revisione indipendente annunciata ieri dal Presidente Biden e parteciperemo pienamente. Collaboreremo anche con le commissioni congressuali appropriate per qualsiasi azione di controllo", assicura.

DIRETTRICE SECRET SERVICE, 'RAFFORZATA LA PROTEZIONE PER TRUMP'

CECCHINI DEL SECRET SERVICE

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - La direttrice del secret service Kimberly Cheatle si dice fiduciosa delle misure di sicurezza messe a punto per la convention repubblicana a Milwaukee, potenziate - conferma - dopo l'attentato a Donald Trump Sabato in Pennsylvania, affermando inoltre un rafforzamento al dispositivo di protezione per Trump.

KIMBERLY CHEATLE

"Ho fiducia nel piano di sicurezza messo in atto dal nostro coordinatore del Secret Service e dai nostri partner, che abbiamo rivisto e rafforzato in seguito alla sparatoria di sabato", scrive Cheatle nella sua prima dichiarazione ufficiale dall'episodio di Butler per il quale il suo ruolo di direttrice del servizio di protezione è oggetto di critiche.. "Oltre ai miglioramenti di sicurezza aggiuntivi che abbiamo fornito per l'ex presidente Trump a giugno, abbiamo anche implementato modifiche alla sua sicurezza da sabato per garantire la sua continua protezione per la convention e il resto della campagna", ha affermato.

attentato a donald trump butler, pennsylvania

'BIDEN HA FIDUCIA NELLA DIRETTRICE DEL SECRET SERVICE'

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Joe Biden ha fiducia nella direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca in un briefing con la stampa.

BIDEN, 'MI SENTO AL SICURO CON IL SECRET SERVICE'

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Mi sento al sicuro con il Secret Service". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Nbc news dopo le polemiche sull'attentato contro Donald Trump. Biden ha dichiarato di sentirsi "al sicuro con il Secret Service" ed ha elogiato gli agenti per aver "rischiato la vita". Quanto alle eventuali falle nella sicurezza sulla sparatoria contro Dolad Trump il presidente ha parlato di una "questione ancora aperta".

BUTLER - LUOGO DELL ATTENTATO A DONALD TRUMP

SEGRETARIO A SICUREZZA USA, FIDUCIA AL 100% NEL SECRET SERVICE

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Ho fiducia al 100% nel Secret Service e nella sua direttrice Kimberly Cheatle". Lo ha detto il segretario alla Sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas in un briefing alla Casa Bianca nel bel mezzo delle polemiche contro l'operato degli agenti al comizio nel quale è stato ferito Donald Trump.

