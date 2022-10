CONO MUSCOLARE – “CHI” HA PIZZICATO ELISABETTA GREGORACI CON GLI ADDOMINALI IN BELLA VISTA MENTRE SI GUSTA UN CONO GELATO CON IL NUOVO AITANTE FIDANZATINO, GIULIO FRATINI, PER LE VIE DI FIRENZE – I DUE STANNO INSIEME DA QUEST'ESTATE E ORMAI NON SI NASCONDONO PIU'. LUI HA 12 ANNI MENO DI LEI ED È UN BUONGUSTAIO: IN PASSATO HA AVUTO RELAZIONI CON RAFFAELLA FICO E ROBERTA MORISE...

Da www.tgcom24.mediaset.it

elisabetta gregoraci Giulio Fratini foto chi

Elisabetta Gregoraci non ha nulla da nascondere: eccola innamorata e abbracciata a Giulio Fratini a Firenze, la città dove l’imprenditore vive. Si frequentano dalla scorsa estate e si mostrano ai flash del settimanale “Chi” cotti a puntino. “Quando sarò fidanzata, lo vedrete” aveva detto tempo fa la ex moglie di Flavio Briatore, dal quale ha avuto Nathan Falco. E infatti eccola felice con il manager, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, che le ha fatto perdere la testa.

Una storia iniziata in estate

La storia tra Elisabetta Gregoraci, 42 anni, e Giulio Fratini, 30, è cominciata in estate. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme a luglio a Forte dei Marmi nel locale di Flavio Briatore. Poi hanno trascorso una vacanza in un resort in Sicilia e infine a Milano durante la settimana della moda. Ora eccoli a Firenze, città natale di Giulio Fratini, imprenditore nel settore alberghiero, ex di Raffaella Fico e di Roberta Morise.

Innamorati a Firenze

elisabetta gregoraci Giulio Fratini foto chi

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati immortalati dal settimanale “Chi” mentre passeggiano per il centro di Firenze come due turisti qualsiasi. Lei indossa occhiali a cuore, giubbino di pelle con addominali a vista, pantaloni stracciati e stivaloni neri. Lui è in jeans (il nonno da cui ha ereditato il nome, Giulio Fratini ha creato il brand di denim Rifle), tshirt, maglione slacciato e sneakers. Si fermano a comprare un cono gelato e poi camminano mano nella mano.

Il matrimonio con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è stata sposata con Flavio Briatore fino a dicembre 2017. Per la serenità di suo figlio Nathan Falco Briatore, 12 anni, ha scelto di vivere a Monte Carlo a pochi passi da Flavio Briatore e insieme formano ancora una bella famiglia. Nelle occasioni speciali (compleanni, Natale, feste) Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritrovano per la gioia del loro ragazzo.

elisabetta gregoraci Giulio Fratini foto chi

Tanto che qualcuno pensava che tra i due fosse tornata la passione (smentita poi dalle prime immagini di Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini). Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si erano sposati nell’estate 2008 con una cerimonia da favola: pare che per le nozze della showgirl e del manager siano stati spesi oltre un milione e mezzo di euro (solo 20mila euro per la fede nuziale di lei).

elisabetta gregoraci a firenze elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci a firenze 1 elisabetta gregoraci giulio fratini 2 elisabetta gregoraci e giulio fratini 3 elisabetta gregoraci e giulio fratini 1 elisabetta gregoraci e giulio fratini 2 elisabetta gregoraci e giulio fratini 6 elisabetta gregoraci e giulio fratini 4 elisabetta gregoraci e giulio fratini 8 elisabetta gregoraci e giulio fratini 5 elisabetta gregoraci e giulio fratini 7 elisabetta gregoraci e giulio fratini 9