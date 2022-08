CONOSCETE RICKY JOHNSON? E’ IL ROBOANTE ANGUILLONE DA 26 CENTRIMETRI PREMIATO DALLE UTENTI DI PORNHUB COME MIGLIOR MASCHIONE 2022 – ORA HA LANCIATO IL SUO NUOVO SITO IN CUI MOSTRA I FILMATI DELLE SUE TRIVELLAZIONI – BARBARA COSTA: “RICKY NON RENDE L’ATTO ROMANTICO, LUI LO RENDE COCENTE. LE DONNE LO GUARDANO PERCHÉ SI IMMEDESIMANO SUBITO NELLA DONNA "AMATA". SOGNANO DI ESSERE LEI - L’ATTORE HA ANNUNCIATO CHE TRA DUE ANNI SMETTERÀ MA..."

Barbara Costa per Dagospia

jaye summers ricky johnson

“Ricky ha il caz*o perfetto per l’anale, adoro sentirlo tutto nelle mie viscere!”. E lo dice la pornostar "bianca" Gia Derza, e su un pene "nero", e non l’hanno social crocifissa, sicché… finalmente! Fine delle paturnie razziste!!! A quanto pare nel porno non è più tragedia, torto, sopruso, offesa, infilare un pene nero in un ano scuro all’interno ma non nero all’esterno, e chiamarlo interracial! Ma poi lo è mai stato??? Per caso la sigla IR, Interracial Porn, è stata bannata dai siti? Quando? A me non è parso…

ricky johnson haley reed

Eppure un anno fa, ve lo ricordate, il casino scoppiato pure nel porno per le proteste di Black Lives Matter! Sarà per la delusione, sarà per il magna magna vergognoso in cui sono stati scoperti certi leader della protesta nera, fatto sta che attori e attrici afro del porno si erano accodati alla ribellione, sfogando – per lo più sui social – la loro ira per le ingiustizie che soffrivano.

ricky s room (2)

Ci hanno guadagnato qualcosa? Nel porno sì. E in soldi. Infatti alcuni neri performer hanno fatto neri i loro agenti, sp*ttanando sui media e sui social, il loro fare paghe diverse – cioè inferiori – in base al colore della pelle. Sp*ttanamento riuscito alla grande, paghe diverse abolite, e allora, e oggi, nel porno, come se la passano, i non bianchi? Facciamocelo dire da Ricky Johnson, sogno proibito delle fruitrici porno e di ogni etnia e nazionalità.

angela white ricky johnson porn video (2)

Ricky Johnson, Best Maschio per le utenti Pornhub 2022. Ricky Johnson è, tra le altre cose, sotto contratto Brazzers, contratto a parecchi zeri, quindi Ricky, quando sono divampate le agitazioni nere, con chi sui social se l’è presa per primo? Ma con Brazzers, che postava sostegno al nero George Floyd ammazzato dal bianco poliziotto. Ricky ha twittato Brazzers quale ipocrita, e Brazzers… come ha reagito? Mica si è offeso, no, no, Brazzers vola alto, altissimo, e non ha cacciato via Ricky a pedate: la partnership va avanti, e progredisce.

my black brother ricky johnson

Perché rinunciare a scene porno che vanno a gonfie vele? Su, amici come prima, scurdammoce 'o passato, in money we trust! Inoltre Ricky da un po’ ha lanciato il suo nuovo sito, si chiama "Ricky’s Room", ed è la stanza in cui le donne lui le dirige e se le sc*pa, davanti, e dietro, e di ogni colore questo c*lo sia. Ovviamente più le prende a 90 e più "Ricky’s Room" acchiappa views di occhi femminei a grappoli. Più Ricky le sbatte e ci gode e la fa urlare di onorevole soddisfazione, più le donne che guardano il porno questo porno se lo salvano tra i preferiti.

Ricky non rende l’atto romantico, lui lo rende cocente. Le donne lo guardano perché si immedesimano subito nella donna "amata" da Ricky. Sognano di essere lei, e si bagnano e si toccano. E vengono. È facile. E mooolto rilassante. I porno della "Ricky’s Room" sono girati "in notturna", a luci non assenti ma soffuse. Ogni spunto è volto a indurre le spettatrici a "spiare" quella stanza, a fantasticare di entrare in quel letto per esser loro le protagoniste di quel che accade. Per le appassionate, nella "Ricky’s Room" non mancano incontri a tre, e a quattro.

ricky s room porn video (2)

Donne fan del porno e di Ricky Johnson, preparate i fazzoletti, e stavolta non per rinfrescarvi tra le gambe: Ricky ha annunciato che tra due anni smetterà di fare il porno attore! Pessima notizia ne convengo, e spero si muovano petizioni online, raccolta firme e appelli e telefonate da governi e cancellerie internazionali e no, per fargli posticipare la penica pensione. Nel porno è solamente uno spreco ritirarsi a 32 anni!

ricky johnson angela white porn video

Ricky e il suo pene di 26 cm sono in porno attività dal 2016: lui ha mollato l’università – studiava medicina, voleva diventare cardiochirurgo – per buttarsi anima e pene nel porno, e eguagliare i porno idoli che vedeva sul web, fin da adolescente, quando rubava la carta di credito di nonna per scaricarsi video porno e dare la colpa ai cugini grandi quando gli ammanchi sul conto venivano individuati.

ricky johnson (6)

Ma poi, cari genitori, siate fantasiosi sui codici parental control che inserite: il piccolo Ricky ci ha messo niente a capire che quello deciso in famiglia era il classico 1111, e sbloccarlo, e guardare di nascosto i canali XXX… e non vi lascio senza avervi detto questo: Ricky Johnson, agli inizi, nel porno, ha subìto razzismo, ma dai neri! Sissignori: lo "accusavano" di non essere abbastanza nero, di essere troppo chiaro, un "negro-bianco". Il razzismo dei neri contro i neri c’è, esiste, da sempre, in America, dove ha una sua storia che è una gran brutta storia, e non solo in America, e pure nel porno che altro non è che specchio sociale, tanto nel bene, tanto nel male.

