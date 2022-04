26 apr 2022 17:43

LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA - DEI 101MILA PROFUGHI UCRAINI ENTRATI IN ITALIA DALL'INIZIO DELLA GUERRA CIRCA 70MILA HANNO CHIESTO PROTEZIONE NEL NOSTRO PAESE: 65MILA HANNO FATTO DOMANDA PER LA PROTEZIONE TEMPORANEA PREVISTA DALLE NORMATIVA EUROPEA, IL RESTO SONO RICHIESTE DI ASILO E PROTEZIONE SPECIALE – TRA LE PERSONE IN FUGA CI SONO ANCHE 3.100 MINORI NON ACCOMPAGNATI…