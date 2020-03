1 mar 2020 18:24

I CONTAGIATI DA CORONAVIRUS IN ITALIA SONO 1577: I DECESSI DI OGGI SONO 5 E ARRIVANO A 34 IN TOTALE – LA BUONA NOTIZIA È CHE LE PERSONE GUARITE SONO 83 E CHE IL 51% DEI MALATI È IN ISOLAMENTO DOMICILIARE. 140 SONO IN TERAPIA INTENSIVA, DI CUI 106 IN LOMBARDIA – I TAMPONI FATTI FINORA SONO 21.127