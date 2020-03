I CONTAGIATI IN ITALIA POTREBBERO ESSERE PIÙ DI UN MILIONE – UNO STUDIO STIMA CHE SIA STATO TRACCIATO SOLTANTO IL 4,6% DEI CASI. IL CHE SPIEGHEREBBE IN PARTE ANCHE L’ALTO TASSO DI NATALITÀ – SECONDO GLI ANALISTI AL MOMENTO DELLA SCOPERTA DEL ‘PAZIENTE 1’ NEL NOSTRO PAESE C’ERANO GIÀ 10MILA INFETTI – ANCHE IN FRANCIA, USA E SPAGNA SONO MESSI MALE…

Lorenzo Mottola per “Libero quotidiano”

Un milione e 164mila. Sarebbe questo secondo un gruppo di ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine (che vede tra gli alunni più celebri anche l' attuale direttore dell' Oms Tedros Adhanom) il vero numero degli italiani che hanno contratto il Coronavirus negli ultimi due mesi, ovvero dalla sua comparsa in Europa. Solo il 4,6% del totale dei contagiati. sarebbe stato sottoposto a tampone e "scoperto".

le traiettorie dei paesi comparate

IL CALCOLO

Gli studiosi britannici hanno prodotto stime sulle nazioni più colpite del pianeta, basandosi sulla somma dei ricoverati, quindi sui casi più casi gravi, per ipotizzare quanti sarebbero gli infetti rimasti fuori dalle statistiche ufficiali. Come noto, il Covid colpisce in maniera diversa le persone, a volte senza dare alcun sintomo della propria presenza.

coronavirus

Tanti malati, per dirla in parole povere, potrebbero tranquillamente aver scambiato il morbo per una banale influenza o non aver avvertito nessuna differenza rispetto alla propria condizione abituale. E poi c' è il problema dei test: è ormai chiaro che nelle ultime settimane migliaia di cittadini, pur in presenza di chiari sintomi, non hanno potuto fare un tampone per la saturazione delle strutture sanitarie. In pratica, i pazienti sono stati lasciati a casa ad attendere che il virus facesse il suo corso.

le file ai traghetti verso la sicilia coronavirus

Anche l' Istituto Superiore di Sanità nelle conferenze stampa dei giorni scorsi ha ammesso che in Lombardia da questo punto di vista la situazione è totalmente fuori controllo. E in effetti sembra che dall' inizio di questa epidemia non si sia potuto fornire dati precisi. Un professore romano, Federico Ricci-Tersenghi della Sapienza, stima che già al momento della scoperta del "paziente 1" di Codogno fossero già 10mila i malati, concentrati in particolare nei focolai della Lombardia.

milano bloccata emergenza coronavirus 4

donazioni dei cinesi all'italia per il coronavirus 1

Così ai primi di febbraio ci sarebbero stati centinaia di persone colpite dalla febbre cinese a spasso per le nostre città. Il che spiega il disastro. Sempre stando ai dati in arrivo da Londra, l' Italia non è certo l' unico Paese che ha perso il controllo della situazione. La Spagna è messa male quanto noi, con mezzo milione di infetti a fronte di 24mila casi ufficiali. Anche il Regno Unito non sembrerebbe aver un quadro preciso del quadro sanitario.

emmanuel macron annuncia il lockdown per il coronavirus emergenza coronavirus spesa a milano

Solo il 5,7% dei malati di Covid sarebbe stato scovato. In tutto sarebbero quindi quasi 90mila. Preoccupanti anche i dati di Francia e Stati Uniiti. I ritardi di Macron avrebbero consentito il propagarsi del virus fino ad arrivare a 150mila malati, mentre Trump dovrebbe far fronte a 213mila contagiati.

I MODELLI

tamponi in italia dall inizio del coronavirus

Passando agli esempi virtuosi, invece, la vicina Svizzera, che avrebbe scoperto già un caso su tre. Così come molto meglio di noi hanno gestito il Corona Germania, Corea del Sud e Danimarca. Per quanto riguarda Berlino, tuttavia, ci sarebbe molto da obiettare. Lo stesso governo Merkel ha ammesso che i dati prodotti finora ufficialmente sono lacunosi. Nei prossimi giorni si riuscirà a capire di più qual è la situazione a Berlino.

i canti dai balconi coronavirus gran bretagna 8 coronavirus meme coronavirus 21 il trader peter tuchman wall street grafico sul coronavirus del financial times