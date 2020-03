CONTAGIO, ADAGIO ADAGIO – PER RISALIRE ALLA PRIMA PERSONA COLPITA DA COVID-19 BISOGNA VIAGGIARE NEL TEMPO FINO AL 17 NOVEMBRE, MA I CINESI HANNO RIFERITO ALL'OMS CHE IL PRIMO CASO CONFERMATO ERA STATO DIAGNOSTICATO L'8 DICEMBRE – PARE CHE IL PAZIENTE ZERO FOSSE UN 55ENNE DELLA PROVINCIA DI HUBEI - NEL MESE SUCCESSIVO SI È OSSERVATO UN AUMENTO DI 1-5 CASI AL GIORNO. AL 20 DICEMBRE I CASI CONFERMATI ERANO 60, POI…

Il primo caso di una persona colpita da Covid-19 può essere fatto risalire al 17 novembre scorso, secondo notizie di stampa che fanno riferimento a dati del governo cinese non pubblicati.

A scriverne, riporta oggi il Guardian, è il South China Morning Post, secondo il quale le autorità cinesi avevano identificato almeno 226 persone che avevano contratto il virus lo scorso anno ed erano sotto supervisione medica. Il primo in assoluto risale al 17 novembre.

I dati riportati dal Post, che il Guardian precisa di non aver potuto verificare, parlano di un 55enne della provincia di Hubei come primo caso. Nel mese successivo si è osservato un aumento di 1-5 casi al giorno. Al 20 dicembre i casi confermati erano 60.

Il governo cinese aveva riferito all'Oms che il primo caso confermato era stato diagnosticato l'8 dicembre. Le autorità cinesi hanno parlato per la prima volta di una possibile trasmissione tra esseri umani il 21 gennaio.

