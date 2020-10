IL CONTAGIO NON VA ADAGIO (ALLA CASA BIANCA) – A QUATTRO GIORNI DALL’ANNUNCIO DELLA POSITIVITÀ DI TRUMP ANCHE KALEIGH MCENANY, LA PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA, HA CONTRATTO IL COVID 19 - MA NON È LA SOLA: ALCUNI AGENTI DEL SECRET SERVICE CHE HANNO ACCOMPAGNATO IL TYCOON NEGLI ULTIMI GIORNI SONO POSITIVI: UNA NOTIZIA CHE FA INCAZZARE DOPO LA BUFFONATA DEL GIRO IN AUTO DEL PUZZONE DAVANTI L’OSPEDALE… - VIDEO

Da "www.tio.ch"

kayleigh mcenany

Kayleigh McEnany, la portavoce della Casa Bianca, è positiva al coronavirus.

Lo ha annunciato la stessa McEnany, sottolineando che si metterà da sola in quarantena, ma continuando a «lavorare per gli americani, da remoto».

La donna ha poi aggiunto di non aver, al momento, avuto alcun sintomo.

La notizia arriva quattro giorni dopo la positività del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Da "www.adnkronos.com"

bill barr robert o'brien donald trump kayleigh mcenany

Agenti del Secret Service sono risultati positivi al coronavirus dopo aver viaggiato con il Presidente americano nei suoi tanti, sconsigliati, spostamenti nei giorni precedenti alla conferma della sua infezione, rende noto Cnn a testimonianza della crescente preoccupazione del corpo a protezione degli inquilini della Casa Bianca, per quello che considerano il totale trascurare, da parte del Presidente, della loro salute nel corso dell'epidemia di coronavirus. Un disagio esacerbato ulteriormente dopo lo show di ieri sera, da parte di un non ancora guarito Trump.

donald trump saluta i fan fuori dall ospedale

A complicare ulteriormente le cose, mentre gli agenti positivi sono stati costretti a mettersi in isolamento, altri sono stati costretti a lavorare di più per coprire le assenze. "Non avrebbe dovuto accadere", ha denunciato un agente in servizio dopo lo show di ieri e sottolineando che ai due agenti che si trovavano in auto con il Presidente ieri non è stato chiesto di mettersi in quarantena.

"Non vorrei trovarmi accanto a loro", ha aggiunto. "La frustrazione per il modo in cui siamo trattati quando vengono prese decisioni su questa malattia è iniziata prima di ieri. Non siamo merce usa e getta". "Non possiamo dire di no", aggiunge un altro agente, ora in pensione. E infatti gli agenti possono dire di no ad attività che creino pericolo per il presidente, ma non per loro. Quello che è avvenuto ieri è semplicemente sconsiderato.

donald trump nella sala riunioni dell ospedale walter reed

Queste voci hanno costretto la Casa Bianca a precisare che sono state adottate "misure appropriate nello spostamento per proteggere il Presidente e coloro che lo supportano, inclusi dispositivi di protezione. L'equipe medica ha dato il via libera allo spostamento come sicuro".

