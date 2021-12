26 dic 2021 08:30

IL CONTAGIO NON VA ADAGIO – CI SONO 12 REGIONI CHE RISCHIANO DI CAMBIARE FASCIA ENTRO LE PROSSIME DUE SETTIMANE DOPO AVER SUPERATO LA PRIMA SOGLIA CRITICA DI OCCUPAZIONE DEI POSTI IN TERAPIA INTENSIVA: IN TESTA CI SONO LOMBARDIA E LAZIO, MENTRE AL MOMENTO REGGE IL PIEMONTE – PEGGIORANO VELOCEMENTE E RISCHIANO DI ENTRARE IN ARANCIONE IL VENETO, LA LIGURIA E… - IERI RECORD DI CONTAGI IN ITALIA: 54.762 IN 24 ORE