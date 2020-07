CONTAGIOUS STATES OF AMERICA – NUOVO RECORD DI POSITIVI NEGLI USA: NELLE ULTIME 24 ORE CI SONO STATI 53.069 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS. CI SONO STATI 649 MORTI IN UN GIORNO - E LA CALIFORNIA DOPO I 110 DECESSI DI IERI HA ORDINATO UN NUOVO LOCKDOWN PER IL 75% DEL TERRITORIO - INTANTO L’OCCUPAZIONE È RIPARTITA CON DATI MOLTO AL DI SOPRA DELLE ASPETTATIVE: A GIUGNO CI CREATI 4,8 MILIONI POSTI DI LAVORO

1 – CORONAVIRUS: USA, 53 MILA CASI IN 24 ORE

Da www.ansa.it

il governatore della california gavin newsom

Gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore 53.069 nuovi casi di coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University: è un nuovo record, il secondo in due giorni consecutivi e il sesto negli ultimi nove giorni. Il totale sale quindi a 2.735.339. Almeno sette Stati hanno fatto segnare il loro primato in un singolo giorno: Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Montana, South Carolina e Tennessee. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 649, portando il bilancio complessivo delle vittime a 128,677.

L'ultimo totale di nuovi contagi in Usa segna un aumento dell'87% dei casi giornalieri nelle ultime due settimane. L'impennata arriva alla vigilia del 4 luglio, la festa dell'Independence Day, quando migliaia di americani si ritrovano per celebrare l'anniversario patriottico.

coronavirus in california 1

Il sindaco della contea di Miami-Dade proclamerà nelle prossime ore il coprifuoco dalle 22 alle 6 per rallentare la diffusione del coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì sera. Il primo cittadino, informa una nota, firmerà anche un ordine per revocare la riapertura delle strutture di intrattenimento, come cinema, teatri, casinò, arene per concerti. I clienti dei ristoranti inoltre dovranno indossare la mascherine e potranno toglierle solo per mangiare.

Dopo giorni di stabilità, le cifre generali della pandemia da coronavirus in America Latina sono tornate a mostrare una netta tendenza al rialzo, per cui nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 2.723.302 (+74.059) ed i morti a 121.382 (+2.778).

coronavirus furti negozi usa 1

E' quanto emerge oggi da una elaborazione statistica realizzata dall'ANSA a partire dai dati ufficiali di 34 Paesi e territorio latinoamericani. Il Brasile non sembra vedere la luce alla fine del tunnel, con numeri alti ma stabili. I casi registrati dall'inizio della pandemia hanno sfiorato oggi 1,5 milioni (1.496.858, +48.107), mentre i decessi globali sono 61.884 (+1.252). Seguono Perù (292.004 e 10.045) e Cile (284.541 e 5.920), e altri sette paesi con più di 30.000 contagi: Messico (238.511 e 29.189), Colombia (106.110 e 3.641), Argentina (69.941 e 1.385), Ecuador (59.486 e 4.649), Panama (35.235 e 667), Repubblica Dominicana (34.197 e 765), e Bolivia (34.227 e 1.201).

donald trump con mascherina

2 – LA CALIFORNIA REGISTRA OGGI 110 MORTI E CHIUDE DI NUOVO

AGI - Nuovo record di morti in California nelle ultime 24 ore per il coronavirus con 110 decessi e il governatore dello Stato, Gavin Newson, ha ordinato nuovamente la chiusura di bar, ristoranti e cinema, praticamente il lockdown per il 75% del territorio.

donald trump andrew jackson

Intanto oggi, in un'intervista a Fox, Donald Trump si è detto a favore delle mascherine. "Sono per le mascherine. Penso che le mascherine siano una buona cosa", ha precisato il presidente Usa Donald Trump che non è mai stato visto indossarne una. Nel corsdo dell'intervista ha spiegato che lui non ha bisogno di mettere la mascherina perché a tutti coloro che lo circondano viene fatto il test. "Se dovessi indossarla, mi piacerebbe il mio look", ha osservato, stile "Lone Ranger". Il presidente e' stato accusato di non dare il buon esempio rifiutandosi di indossare la mascherina mentre i contagi negli Usa crescono in maniera esponenziale.

coronavirus in california

3 – TRUMP: 'RECORD POSTI DI LAVORO, ECONOMIA TORNA FORTE'

"I dati sui nuovi posti di lavoro hanno frantumato le attese, e' il piu' grande aumento mensile di posti nella storia del nostro Paese", "la nostra economia sta tornando estremamente forte", ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca commentando gli ultimi risultati sui nuovi posti di lavoro creati in giugno.

detenuti provano a infettarsi con il coronavirus in california

"La fiducia dei consumatorie' aumentata di 12 punti da aprile", ha aggiunto Trump. "Sono numeri spettacolari", ha sottolineato.

"L'economia sta tornando a ruggire", il mercato azionario sta andando "estremamente bene", e "il prossimo anno sara' un anno storico, incredibile per i posti di lavoro e la crescita".

L'economia americana ha creato in giugno 4,8 milioni di posti di lavoro, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 3,23 milioni. Il tasso di disoccupazione è calato all'11,1%.

donald trump andrew jackson donald trump 3 donald trump a tulsa e la scaletta