CONTE HA UN NEMICO IN PIÙ: MADDALENA CORVAGLIA - L’EX VELINA SU INSTAGRAM SI LASCIA ANDARE A UNO SFOGO ANTIGOVERNATIVO: “MANOVRA: SE NON FAI LO SCONTRINO FINISCI IN CARCERE. SE ARRIVI CLANDESTINAMENTE IN ITALIA PER SPACCIARE FINISCI IN ALBERGO” - SE SALVINI CERCA VOLTI NUOVI PER LA LEGA SAPPIA CHE LA CORVAGLIA E’ CONTRO LA RIAPERTURA DEI PORTI

Maddalena Corvaglia nell’ultimo periodo è al centro della cronaca rosa nostrana. Le indiscrezioni, infatti, parlano di amicizia al capolinea fra lei ed Elisabetta Canalis. Tuttavia, da parte delle due ex veline non è arrivata alcuna conferma né smentita ufficiale. Intanto Maddy ha detto la sua sull’esecutivo giallo-rosso. La Corvaglia contro il governo sferra critiche riguardanti la manovra economica.

IL POST DI MADDALENA CORVAGLIA CONTRO IL GOVERNO

“Manovra: se non fai lo scontrino finisci in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo“. Queste le parole scritte da Maddalena Corvaglia in una storia pubblicata sul suo account Instagram.

Così l’ex velina dello storico tg satirico ha criticato le decisioni di natura fiscale apportate dal governo Conte bis e attaccato il provvedimento riguardante la riapertura dei porti. Intanto è scoppiata la polemica: in molti si dicono concordi con lei, ma altri fan l’hanno criticata per le dure parole e per essersi così sbilanciata in tema politico.

Le due, tra uno stacchetto e l’altro, sono diventate inseparabili. Dal bancone di Striscia la Notizia, dove sono state veline per 4 anni, all’essere socie in affari. Maddy, al Corriere della Sera, aveva raccontato la profonda amicizia che la lega alla Canalis da ormai 20 anni. “La motivazione più grande per cui sono andata a Los Angeles è proprio l’amicizia con Elisabetta. Poi ci sono anche tante altre cose come i motivi familiari”. Nella città californiana, infatti, hanno aperto una palestra. Spesso fanno rientro in Italia, ma la loro vita ormai è in America. Skyler Eva, figlia della Canalis, e Jamye Carlyn, figlia di Maddalena Corvaglia, nata dal matrimonio con il chitarrista Stef Burns dal quale si è separata,vivono proprio negli Usa.

Le due hanno smesso di seguirsi su Instagram, dove da tempo non si vedevano foto insieme. Sarebbe questo un primo segno della crisi che riguarderebbe la loro amicizia. A tal proposito, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Canalis ha dovuto rispondere a una domanda sulla storica amica e collega. “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato. Onestamente di questa cosa preferirei non parlare, se non le dispiace”, sono state le sue parole. Sebbene non sia mai arrivata alcuna conferma, le dichiarazioni tanto sfuggevoli di Elisabetta Canalis lascerebbero presagire una possibile rottura fra le due.

Anche il loro progetto a Los Angeles è definitivamente tramontato. L’esperienza ideata dalle due ex socie è giunta al capolinea e la Elisabetta Canalis ne ha dato la conferma. “Abbiamo dato in affitto la nostra palestra. Non sono una personal trainer e c’è una forte concorrenza nel settore, che richiede competenze specifiche. Sto comunque lavorando ad un altro progetto legato al fitness, ma non posso dire niente al momento”, ha spiegato.

