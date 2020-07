CONTE IMPARA: O STAI A CASA O MUORI - IN COLOMBIA I CARTELLI DELLA DROGA E I GRUPPI RIBELLI STANNO IMPONENDO I LORO SANGUINOSI LOCKDOWN, UCCIDENDO CHIUNQUE SI RIFIUTI DI SOTTOSTARE AL LORO COPRIFUOCO - ALLE PERSONE VIENE IMPEDITO DI USCIRE DI CASA E IN ALCUNE ZONE VENGONO DATE ALLE FIAMME LE MOTO DI CHI NON OBBEDISCE – E A TUMACO I BANDITI IMPEDISCONO AI PESCATORI DI ANDARE A LAVORO, RIDUCENDOLI ALLA FAME…

Articolo di “The Guardian” dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

cartelli della droga e coronavirus in colombia 2

I cartelli colombiani uccidono chi non obbedisce ai loro lockdown anti Covid-19. Secondo un nuovo rapporto di Human Rights Watch (HRW), i cartelli della droga e i gruppi ribelli stanno imponendo i loro sanguinosi lockdown in tutta la Colombia, e uccidendo coloro che non obbediscono.

A Tumaco, una città portuale impoverita e violenta sulla costa del Pacifico, i residenti sono banditi dalla pesca dalle bande, limitando la loro capacità di guadagnare denaro e cibo. Un coprifuoco alle 17, molto più severo delle misure imposte dal governo, costringe anche i venditori ambulanti a non uscire.

cartelli della droga e coronavirus in COLOMBIA

In tutto il Paese, secondo gli operatori umanitari citati nel rapporto, le bande violente impediscono alle persone di lasciare le loro case, anche quando sono malate. In due province, Cauca e Guaviare, gruppi armati hanno dato fuoco alle moto di chi ha ignorato le loro restrizioni.

"Hanno bloccato i trasporti tra i villaggi, e quando qualcuno è sospettato di avere Covid-19 gli viene detto di lasciare la regione o verrà ucciso", ha detto al Guardian un leader della comunità della provincia di Putumayo. "E la gente non ha altra scelta che obbedire perché qui non vede mai il governo".

cartelli della droga e coronavirus in colombia 3

Come gran parte del Sud America, la Colombia si prepara ad affrontare il peggio della pandemia di coronavirus. Da quando il primo caso di Covid-19 è stato confermato il 6 marzo, le autorità mediche hanno confermato 159.898 casi, con 5.625 morti. I casi aumentano regolarmente di oltre 5.000 unità al giorno.

Il governo ha imposto misure di blocco, sia a livello nazionale che locale, ma non sono mai state così severe come quelle decretate dai gruppi armati, e le conseguenze per la loro rottura non sono mai state così gravi.

HRW ha chiesto al governo di Iván Duque di fare di più per proteggere coloro che sono alla mercé di una miriade di gruppi armati durante l'isolamento.

cartelli della droga e coronavirus in colombia 1

"Le 'punizioni' draconiane imposte dai gruppi armati per prevenire la diffusione di Covid-19 significano che le persone in comunità remote e impoverite in tutta la Colombia rischiano di essere attaccate e persino uccise se lasciano le loro case", ha detto José Miguel Vivanco, direttore di HRW in America, in una dichiarazione di mercoledì mattina.

cartelli della droga e coronavirus in colombia 10

"Il governo dovrebbe urgentemente intensificare gli sforzi per proteggere queste comunità, assicurando che abbiano cibo e acqua adeguati, e proteggere la loro salute dagli effetti del Covid-19".

cartelli della droga e coronavirus in colombia 6 cartelli della droga e coronavirus in colombia 7 coronavirus colombia cartelli della droga e coronavirus in colombia 4 coronavirus colombia 2 cartelli della droga e coronavirus in colombia 9 cartelli della droga e coronavirus in colombia 8 cartelli della droga e coronavirus in colombia 5