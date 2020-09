14 set 2020 10:35

CONTE NON ACCOMPAGNA IL FIGLIO A SCUOLA. LA PRESIDE: "GIUSTO CHE IL PREMIER SIA IN DISPARTE, VA A TUTELA DEL FIGLIOLO. SE FOSSE VENUTO GLI AVREI DETTO BUONGIORNO. PURTROPPO CI SONO RUOLI IN CUI NON SI PUÒ ESERCITARE L’ESSERE GENITORI CON LE LIBERTÀ CON CUI SI VORREBBE. IL GOVERNO SI È OCCUPATO TROPPO TARDI DELLE SCUOLE? NON CREDO…”