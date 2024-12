COPULARE PER FERMARE IL DECLINO (DELLA COPPIA) - LA SESSUOLOGA SUSAN BRATTON RACCONTA QUALI SONO I PROBLEMI PIÙ FREQUENTI NELLE COPPIE: "IN MOLTI SI VERGOGNANO DEI LORO DESIDERI E NON SI SENTONO SODDISFATTI DELLA VITA SESSUALE CON IL LORO PARTNER - LE DONNE MI SCRIVONO 'LA MIA LIBIDO È SPARITA. NON SONO INTERESSATA AL SESSO'. MENTRE GLI UOMINI CHIEDONO CONSIGLI PER LA LORO DISFUNZIONE ERETTILE" - È MEGLIO LA QUANTITA' O LA QUALITA'? SECONDO L'ESPERTA...

Da www.105.net

problemi di erezione

In una recente intervista sul podcast di Steve Bartlett The Diary of a CEO, l’esperta di sesso Susan Bratton ha rivelato le domande che riceve comunemente sull’argomento. Il conduttore le ha chiesto: “Se ricevessi un'e-mail nella tua casella di posta da parte di una donna e dovessi scommettere, quale sarebbe la sua domanda?”.

Facile: "La mia libido è sparita. E mi sento davvero in colpa. Non sono interessata al sesso”. Oppure 'C'è qualcosa che non va in me. Sono infelice, non sono realizzata. Non sento che quello che sto facendo sia giusto”.

coppia fa sesso

E se invece, insiste il conduttore, a scrivere fosse un uomo? Anche qui l’esperta non ha dubbi: “Bio-hacking sessuale. Disfunzione erettile. Ingrandimento del pene, potenziamento maschile. Molti uomini mi dicono 'Penso che ci sia qualcosa che non va nel mio pene'". Altri, aggiunge Bratton, si vergognano del loro desiderio e non si sentono soddisfatti della vita sessuale con la loro partner.

Sulla questione della qualità rispetto alla quantità, Bratton sostiene che sistemare la prima migliorerà la seconda. Quanto sesso dovrebbe fare una coppia? Su questo tema, specifica l’esperta, le opinioni sono contrastanti: il consenso generale è che varia da coppia a coppia. Tuttavia, uno studio statunitense ha evidenziato che fare sesso una volta a settimana è sufficiente per una relazione felice.

COPPIA SESSO 3 COPPIA SESSO