Estratto dell'articolo di Simone Golia per www.corriere.it

Lo scorso 14 luglio Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 nonché fratello di Michael, ha reso pubblica la propria relazione con il fidanzato Etienne, che lavora in un'azienda di cui Ralf è direttore generale. I due stanno insieme da un paio di anni e hanno ufficializzato la storia condividendo sui social una foto che li ritraeva in barca, abbracciati davanti al tramonto.

«La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto», il pensiero comune. Parole che hanno commosso ed emozionato tutti, tranne Cora Brinkmann, 47 anni, modella e conduttrice televisiva tedesca, sposata con Ralf dal 2001 al 2015. I due hanno avuto un figlio (David, anche lui pilota) prima di separarsi. Ma, stando a una lunga intervista rilasciata al Der Spiegel, la donna è stata a dir poco colta di sorpresa dal coming out dell'ex marito.

«C'erano molte voci, ma lui ha sempre negato»

Della sua omosessualità, infatti, non sapeva niente. Ha appreso la notizia come tutti, da internet. Non una chiamata, non un messaggio, non un'ammissione: «Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto — ha spiegato —. Durante la sua carriera, nel paddock giravano molte voci. Gli ho chiesto chiarimenti ma lui ha sempre negato, dicendomi che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico.

Queste voci sono peggiorate nel corso degli anni. Di conseguenza mi sentivo sempre più lacerata, non sapevo più se la mia testa mi stesse giocando brutti scherzi. Ma Ralf è sempre stato il mio consigliere più importante. Mi fidavo di lui, mi fidavo ciecamente di lui. E quindi la sua parola era la mia legge».

[…]«Come dovrei vivere il fatto che non mi abbia parlato prima del coming out? — si chiede invece Cora — Poteva dirmi. "Stai attenta, Cora. Mi dispiace". Oppure "Non sapevo come dirtelo". Oppure: "Ti amavo davvero". Niente. E' stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l'ex moglie con cui hai avuto un figlio. Oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori. È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?».

[…] Dopo la separazione da Ralf, Cora ha lanciato un profilo sulla piattaforma per adulti OnlyFans. E mentre Ralf mantiene uno stretto rapporto con il figlio David, assistendo spesso alle sue gare, il quotidiano tedesco Bild ha riferito che David e sua madre non si sentono dal 2022.

