Mattia Feltri per ''la Stampa''

Rassegna stampa dei quotidiani di ieri. La Süddeutsche Zeitung di Monaco di Baviera si chiede perché i tedeschi stiano ripulendo gli scaffali dei supermercati dell' intera Germania. Il Los Angeles Times si pone una domanda simile: che senso hanno tutte queste razzie di disinfettanti (l'Amuchina americana)?

Il Seattle Times informa che le scuole del distretto settentrionale della città saranno chiuse per i prossimi quindici giorni, e presto toccherà alle altre. Lo stesso giornale spiega che i conducenti di autobus sono preoccupati della loro salute e il sistema sanitario è a corto di soldi, e lo era prima dell'arrivo del coronavirus.

Né più né meno in Inghilterra, dice il Guardian, dove il paese sarà esposto agli effetti di dieci anni di tagli alla sanità. Sempre sul Guardian la notizia in esclusiva: si va già dal prossimo week end verso la chiusura al pubblico degli stadi della Premier League. Reportage di Le Monde su come bisogna prepararsi a un' epidemia. Preoccupato pezzo su El País a proposito degli alberghi di Madrid che stanno perdendo una prenotazione su quattro. Le Figaro avverte che le autorità di Edimburgo sconsigliano i francesi dal seguire la nazionale di rugby nell' incontro con la Scozia.

Un tizio mi ha chiamato, voleva mascherine per due milioni di euro, dice allo Zeit (di Amburgo) il maggior produttore tedesco. Attenzione al Times di Londra, che lancia l' allarme per le riprovevoli e sconsiderate speculazioni sui disinfettanti e soprattutto spiega come lavarsi le mani per bene, per il tempo di Happy Birthday To You cantata due volte. Coraggio, che non siamo gli unici matti.