IL COREANO TE LA METTE NELL’ANO - TRE HACKER NORDCOREANI HANNO TENTATO DI SOTTRARRE A BANCHE E AZIENDE DI TUTTO IL MONDO PIÙ DI UN MILIARDO DI DOLLARI: I TRE, RICERCATI DALL’FBI, LAVORANO PER IL RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, L’AGENZIA DI INTELLIGENCE MILITARE DELLA COREA DEL NORD E SONO GLI STESSI CHE HANNO ARCHITETTATO IL PIANO DI RICATTO ONLINE WANNACRY, CHE ALCUNI ANNI FA HA BLOCCATO I PC DEGLI OSPEDALI DI MEZZO MONDO…

Alice Mattei per "it.businessinsider.com"

Se il piano fosse andato a buon fine, avrebbe fruttato ai suoi artefici, tre hacker nordcoreani, più di un miliardo di dollari sottratto da banche e aziende in tutto il mondo. I tre Park Jin Hyok, Jon Chang Hyok e Kim Il sono accusati, oltre che di aver escogitato il piano per sottrarre liquidi alle banche, anche aver architettato il piano di ricatto on line Wannacry, che alcuni anni fa aveva bloccato i computer degli ospedali di mezzo mondo.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che gli imputati lavorano per il Reconnaissance General Bureau, l’agenzia di intelligence militare della Corea del Nord.

“Gli agenti della Corea del Nord, che usano tastiere anziché pistole, rubano portafogli digitali di criptovaluta invece di sacchi di denaro, sono i principali rapinatori di banche al mondo”, ha detto Demers.

Al momento i tre sono a piede completamente libero, poiché vivono in Corea del Nord e di estradizione per loro non si parla.

