27 mag 2022 20:11

CORNA IN "ZONA CESARINI": CARROLL, FACCE LA CARRIOLA! - L'ATTACCANTE INGLESE ANDY CARROLL FINISCE NEI GUAI: È STATO BECCATO A LETTO CON UNA DONNA A DUE SETTIMANE DAL MATRIMONIO - IL CENTRAVANTI DEL WEST BROM È VOLATO A DUBAI PER FESTEGGIARE L'ADDIO AL CELIBATO E SI È DATO A UNA ALLEGRA CACIARA NEL LETTO - LUI SI È GIUSTIFICATO DICENDO: "ABBIAMO FATTO LA FOTO PER SCHERZARE. ERA SOLO UNA PRESA IN GIRO…" (AH MO' SI DICE COSÌ?)