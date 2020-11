CORNUTA E MAZZIATA - UNA POVERA CORNUTA SCOPRE CHE IL MARITO HA L’AMANTE GRAZIE A UN REALITY CHE SEGUE LA POLIZIA IN UNA CITTÀ CINESE: L’UOMO ERA STATO COINVOLTO IN UNA RISSA E GLI AGENTI, NON RIUSCENDO A TROVARLO, HANNO CONVOCATO IN CENTRALE LA MOGLIE CHE HA VISTO IL VIDEO DEL MARITO CHE SLINGUAZZAVA UNA RAGAZZA POCO PRIMA CHE SCOPPIASSE IL CAOS – QUANDO LUI SI È PRESENTATO DALLA POLIZIA… - VIDEO

DAGONEWS

moglie scopre corna al reality in cina 8

Una donna in Cina ha scoperto che il marito la tradiva da un filmato di una telecamera di sicurezza: l’uomo, mentre era con la sua amente, si è azzuffatto con un gruppo di ragazzi che lo hanno denunciato alla polizia che ha mostrato alla povera moglie cornuta il video.

La scena è in onda in tv durante il reality "Guard West Jiefang Road" che segue la polizia mentre risolve i casi che avvengono nella città cinese di Changsha. Quella notte gli agenti erano sulle tracce di un uomo che aveva aggredito un gruppo di ragazzi fuori dall’ascensore di un palazzo.

moglie scopre corna al reality in cina 9

L’uomo in questione era il marito della donna ripreso poco prima mentre si abbraccia con l’amante. Dopo la rissa del fedifrago si sono perse le tracce e la polizia ha contattato la moglie per andare in centrale per il riconoscimento dell’uomo.

moglie scopre corna al reality in cina 4

Davanti agli agenti la donna è scoppiata in lacrime dicendo di non sapere che l’uomo avesse un’amante anche se usciva ogni notte e rientrava la mattina mentre lei rimaneva a casa ad accudire il figlio piccolo. Poco dopo il marito fedifrago si è presentato in centrale con l’amante senza degnare di uno sguardo la moglie e senza darle una spiegazione. Immagini che hanno scioccato il pubblico che ha invitato la povera cornuta a mollarlo.

moglie scopre corna al reality in cina 5

moglie scopre corna al reality in cina 1 moglie scopre corna al reality in cina 3 moglie scopre corna al reality in cina 2 moglie scopre corna al reality in cina 6 moglie scopre corna al reality in cina 10